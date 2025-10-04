ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
389
2 хв

Щоб орендувати квартиру, не вистачить усієї зарплати: ціни на житло в Ужгороді злетіли до небес

Щоб орендувати однокімнатну або двокімнатну квартиру в Ужгороді, доведеться віддати всю зарплату, а на трикімнатну навіть не вистачить.

Карина Бондаренко
Оренда квартири / Фото ілюстративне

Оренда квартири / Фото ілюстративне / © iStock

Вартість оренди в Ужгороді, де і так було найдорожче житло в Україні, зросла протягом останніх півроку. Орендувати однокімнатну квартиру стало на 15% дорожче.

Про це свідчить статистика популярного сайту з пошуку нерухомості. Так, «однушка» в середньому коштує 21 тисячу гривень на місяць.

Втім, варто зазначити, що ціни на житло невеликої площі та зі старим ремонтом у місті стартують від 5-8 тисяч гривень. Непогані варіанти в житловому стані, з меблями та косметичним ремонтом пропонують від 12 тисяч гривень.

Оренда квартири в Ужгороді

Оренда квартири в Ужгороді

Ще більше додали у ціні двокімнатні квартири — аж на 20% і коштують близько 25 тисяч гривень на місяць.

Тут пропозиції на сайті з пошуку нерухомості стартують від 10 тисяч гривень. Втім таке дешеве житло зазвичай потребує ремонту, укомплектоване старими меблями, технікою та килимами на стінах.

Оренда квартири в Ужгороді

Оренда квартири в Ужгороді

Орендувати трикімнатну квартиру в Ужгороді стане в середньому в 27,1 тисячу гривень.

У цьому сегменті найдешевші варіанти коштують 12,5 і 14,5 тисяч гривень на місяць. Ціни на житло з косметичним ремонтом і «свіжими» меблями та технікою стартують від 19 тисяч гривень. Варіантів трикімнатних квартир на сайті з пошуку нерухомості небагато. Квартир у нових житлових комплексах майже немає, а найдорожчі варіанти за 25 і 30 тисяч гривень на місяць — зі свіжим ремонтом.

Оренда квартири в Ужгороді

Оренда квартири в Ужгороді

Так, ціни на житло в Ужгороді вражають, особливо у порівнянні з середньою зарплатою у місті. Щоб орендувати однокімнатну квартиру доведеться віддати 82% доходу.

На двокімнатну квартиру піде вся зарплата — 98%. А щоб зняти трикімнатну квартиру, не вистачить доходу однієї людини, адже на оренду в середньому йде 110% зарплати.

