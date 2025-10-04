- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 389
- Час на прочитання
- 2 хв
Щоб орендувати квартиру, не вистачить усієї зарплати: ціни на житло в Ужгороді злетіли до небес
Щоб орендувати однокімнатну або двокімнатну квартиру в Ужгороді, доведеться віддати всю зарплату, а на трикімнатну навіть не вистачить.
Вартість оренди в Ужгороді, де і так було найдорожче житло в Україні, зросла протягом останніх півроку. Орендувати однокімнатну квартиру стало на 15% дорожче.
Про це свідчить статистика популярного сайту з пошуку нерухомості. Так, «однушка» в середньому коштує 21 тисячу гривень на місяць.
Втім, варто зазначити, що ціни на житло невеликої площі та зі старим ремонтом у місті стартують від 5-8 тисяч гривень. Непогані варіанти в житловому стані, з меблями та косметичним ремонтом пропонують від 12 тисяч гривень.
Ще більше додали у ціні двокімнатні квартири — аж на 20% і коштують близько 25 тисяч гривень на місяць.
Тут пропозиції на сайті з пошуку нерухомості стартують від 10 тисяч гривень. Втім таке дешеве житло зазвичай потребує ремонту, укомплектоване старими меблями, технікою та килимами на стінах.
Орендувати трикімнатну квартиру в Ужгороді стане в середньому в 27,1 тисячу гривень.
У цьому сегменті найдешевші варіанти коштують 12,5 і 14,5 тисяч гривень на місяць. Ціни на житло з косметичним ремонтом і «свіжими» меблями та технікою стартують від 19 тисяч гривень. Варіантів трикімнатних квартир на сайті з пошуку нерухомості небагато. Квартир у нових житлових комплексах майже немає, а найдорожчі варіанти за 25 і 30 тисяч гривень на місяць — зі свіжим ремонтом.
Так, ціни на житло в Ужгороді вражають, особливо у порівнянні з середньою зарплатою у місті. Щоб орендувати однокімнатну квартиру доведеться віддати 82% доходу.
На двокімнатну квартиру піде вся зарплата — 98%. А щоб зняти трикімнатну квартиру, не вистачить доходу однієї людини, адже на оренду в середньому йде 110% зарплати.