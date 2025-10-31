"Щоб вони оце все на собі відчули": жителі Сум про моторошну масштабну атаку армії РФ на місто

Наслідки атаки на Суми / © ДСНС

У Сумах 11 дорослих і 4 дітей постраждали вночі через масовану атаку безпілотників. О пів на одинадцяту вечора ворог запустив їх щільним роєм, вибухи лунали безперервно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Росіяни вночі атакували житлові будинки в Сумах.



Вночі під загрозою повторних ударів у пилюці та диму рятувальники обстежували квартиру за квартирою, виводили наляканих мешканців з дітьми.

У будинку серед поранених троє дорослих і дві дівчинки — 13 та 14 років.

Ще один безпілотник ударив по двоповерховому житловому будинку — там постраждали дві жінки та двоє хлопчиків 7 і 15 років.

Ось що про це розповідають потерпілі:

«Пів на дванадцяту, спала, підскочила, думала, що пів будинку розвалилося».

«Страшно, а горіло як! Наскрізь вибило з того боку, де був вибух, дві рами, спальню, вітальню навпроти і поряд інша кімната — половина кімнати».

Російські безпілотники атакували Суми ще напередодні вдень. Спершу ворог поцілив в автозаправну станцію. Постраждав її працівник і троє містян. А вже пізно ввечері на місто полетіли 10 «Шахедів».

«Це були різні локації міста. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки. Десь до трьохсот балконних рам, до двохсот вікон, це по різних локаціях загалом. Також дитячий навчальний заклад — там до 50 вікон повибивало, двері. У нас 24 людини ночувало у штабі», — каже заступник міського голови Сум Станіслав Поляков.

72 квартири залишилися без газу та води, ще 180 квартир — знеструмлені. Фахівці сподіваються якнайшвидше все відновити, залатати пошкоджені дахи та затулити вікна. Зціпивши зуби, мешканці понівечених будинків прибирають оселі від уламків.

«Про русню сказать — можу сказать, щоб вони пішли за рускім кораблем, і все! Щоб вони оце все на собі відчули, те, що ми на собі відчуваємо. Більш нічого не скажу», — кажуть люди.

Складною виявилася ніч і для сумських залізничників. Момент удару по вокзалу зафіксували бодикамери волонтерів із загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста.

Понад 5 годин надзвичайники гасили масштабну пожежу на залізниці. Саме туди поцілила більшість дронів. Розбите приміщення вокзалу, вигоріле, майже цілком зруйноване пасажирське депо, потрощені вагони, а на стоянці — згорілі автівки. Працівники не постраждали, бо встигли перейти до укриттів, однак двоє містян зазнали поранень. Надзвичайники й досі гасять осередки тління, які час від часу спалахують, а залізниця робить усе можливе, щоб відправляти потяги без затримок. На ранок поїзд Суми — Київ вирушив за графіком, хоча й довелося для цього замінити пошкоджені вагони.

