Шеф-кухар залишив Нідерланди і на пересувній кухні рушив до України годувати переселенців

Так чоловік вирішив провести свою відпустку, а дружина підтримала, хоча їхати в країну, де йде війна, боялась.

До Львова приїхав шеф-кухар з Нідерландів зі своєю пересувною кухнею. Фургон, яким добирався, завантажив обладнанням для приготування їжі, також прихопив необхідні продукти, йдеться в ТСН.

Шеф-кухар Ярон з Нідерландів на своїй пересувній кухні плити підключені до газових балонів і готує панкейки. “З беконом і сиром гауда з Голандії, з шоколадом. Це дуже добрий шоколад з апельсином. Тож можна взяти солодкий чи солоний”, - показує шеф.

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Ярон готує у центрі для переселенців, тож до нього завжди черги. Чому панкейки? Бо їх люблять усі, каже Ярон. В Нідерландах у нього власний ресторанний бізнес, організовує виїзні святкування. На початку року у нього відпустка, тож вирішив приїхати до України і допомогти тим, що вміє. “Я був у шелтері, там було багато матерів, які залишилися з дітьми, а їхні батьки загинули, це розбило мені серце”, - каже чоловік.

Ярон приїхав разом з дружиною, яка допомагає чоловіку на кухні, а ще влаштовує для дітей заняття з йоги. Зізнається, їхати в Україну боялася, однак чоловіка не могла не підтримати. “Було важко ухвалити рішення, було лячно їхати сюди, оскільки тут війна. Люди мені казали, ти божевільна, якщо це зробиш. Але чоловік був настільки серйозний в своїх намірах, це було дуже важливим для нього - допомогти українцям”, - переконує жінка.

“Надходять різні пропозиції, люди хочуть допомагати, підтримувати Україну, особливо сім’ї з дітьми. Часто звертаються з бажанням підтримати матеріально, чи надати житло в своїй країні, пропозиція з панкейками особливо, рідко така пропозиція з’являється”, - каже програмна директорка благодійної організації Мар’яна Білик.

Ярон каже, звикає до відімкнень світла та до їзди містом, де світлофори часто не працюють, а ще до повітряних тривог. Не перестає захоплюватися стійкістю українців.

Загалом шеф-кухар з дружиною планує два тижні перебувати в Україні і випікати для переселенців млинці.

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