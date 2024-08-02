Схема на мільярди: за мережею нелегальних онлайн-казино в Україні стоїть Москва

Хто і чому в Україні “дарує” росіянам шанс і нажитися на українцях, і шантажувати їх.

Сотні сайтів. Тисячі гравців. І мільярди гривень. Усе це — частина величезної мережі нелегальних онлайн-казино в Україні. І об’єднує їх — єдине програмне забезпечення, технічна платформа та платіжна системи. Називається Chcgreen. В мережі також відома під брендом Champion.

Тут прямо і відверто закликають — зроби власне підпільне казино. Тобто поруш закон. А вони дадуть софт, платежі, підтримку — все, "під ключ". Тобто відкрито спокушають злочином. І, на жаль, спокушають досить успішно. Деталі — в проєкті "Хапуга. UA".

“Я працювала в гральному бізнесі. Чому я маю таку інформацію і знаю про що говорю. Це гральне забезпечення використовувалося абсолютно в усіх, можливо, через те, що було найдешевшим на ринку. Але це організовано абсолютно в усіх об'єктах з'явилося”, — розповіла експертка з грального бізнесу Олена Мочалова.

Але для ділків ця гра, як не дивно, іде не на гроші. Адже на кону дещо цінніше. Бо на ділі Chcgreen та “Чемпіон”, як кажуть експерти, — це потужна мережа для прикриття брудних нелегальних схем. Та найгірше у цій шахрайській рулетці те, що рулетка ця російська. Буквально.

“Офіс цього онлайн казино основний, я не кажу про сервер, бо я не знаю їхню адресу, розташований в Москві, вежа “Федерація”, вулиця Пресненська Набережна, 3. Там вони сидять”, — розповіла Олена Мочалова.

Тут дають готові схеми відмивання грошей. Жодних перевірок клієнтів, спрощені умови. У результаті імена, адреси, картки, рахунки, борги, компромат — усе йде “на Луб'янку”. Джекпот. Ідеальний важіль впливу, а надто на армію.

“Якщо розголошують персональні дані громадян, передають їх третім особам з якоюсь особистою метою, з особистої вигоди або ще з якоюсь, то це вже навіть склад злочину, передбачений статтею 182 Кримінального кодексу”, — розповів речник департаменту Кіберполіції Артем Олещенко.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Український Закон вимагає прозорості в азартних іграх: ідентифікації гравців, сплати податків, контролю залежності. Росія ж навпаки допомагає це обійти.

Хто ж і чому в Україні “дарує” росіянам шанс і нажитися на українцях, і шантажувати їх? Чи бодай намагаються закрити нахабну та супермасштабну схему контролюючі органи? А може їх керівники й самі — хапуги — і наживаються на цьому? Розбираємось!

В мережі — ціла купа однотипних рекламних сайтів-клонів. Відрізняються лише дрібними деталями.

Ділки, здається, піклуються про заробіток спільників навіть більше, ніж за власний. Та ласі подачки організаторам — частина плану. Тому що російським ляльководам потрібні передусім не гроші, а інформація: хто, де, скільки програв. Роздають бонуси — збирають досьє.

Організатори “чорних онлайн-казино” купують у Chcgreen так звані “кредити”, або юніти — внутрішню валюту системи. Щоб потім втридорога перепродати гравцям.

“1000 грн вартує 100 000 кредитів. 100 000 кредитів — це гроші, які у вас є в платіжній системі. Ваша задача їх продатия, обміняти на реальні. З 10% вартості ви отримуєте 10 разів більше”, — пояснила Олена Мочалова.

Вклав умовну тисячу — отримав сто тисяч. А тепер продавай їх довірливим гравцям вже за мільйон. І все більше підсідай на угоду з ворогом. Бо ж легальні казино — для України благо: податки, порядок, прозорість. А Кремль підштовхує в тінь: без правил, без звітності, без податків, без моралі. І ще й цим пишається.

Перевіримо, як все працює. Ось один із сайтів “веде” нас на телеграм-бот. Той пропонує купити спеціальний код, за яким можна буде грати у численних чорних казино. Звісно, затягує ще й додатковими щедрими бонусами. Для оплати дають номер звичайної приватної платіжної карти. Звісно ж, без жодних ідентифікацій і поясненнь, звідки гроші.

“Це називається дроп. Тобто, умовно кажучи, людину покликали, дали відкрити банківську картку, кажуть: віддай і отримай там 200 грн, або можливо 20 доларів навіть отримаєш. А по цих картках мільярди шурують щодня. Оборотки можуть бути шалені”, — розповів Іван Рудий.

“Категорично не рекомендуємо надавати стороннім особам у користування свої картки. Тому що ніхто просто так не платить грошей. Якщо вам незнайомці в інтернеті пропонують дати доступ до свого банківського рахунку або через ваш рахунок проводити гроші, а вам за це будуть платити, нічого не треба робити. Треба подумати, а за що мені обіцяють гроші”, — розповів речник департаменту Кіберполіції Артем Олещенко.

Отримуємо код, за яким далі уже можна грати в “чорних” азартних закладах.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Але серед низки рекламних сайтів “Чемпіона” натрапляємо на дещо вкрай дивне. Ось кілька рекламних сайтів прямо пишуть, що реалізовують таку ж схему начебто для легального українського казино із ліцензією КРАІЛ. Та і назва його знайома — Сhampion Сasino.

І це дійсно офіційно ліцензоване державою казино. І дійсно належить товариству “Лімон”.

“Якби я була хитрою легальною операторкою грального бізнесу і не хотіла б платити податки, хоча я їх і так не плачу, плачу так, як я хочу і де мені захочеться, то я мала б щонайменше дві фінансові компанії, через які акумулювала б кошти. Як працює: я реєструюся в онлайн казино, роблю туди депозит, ставку свою, ця ставка опрацьовується і переходить на фінансову компанію. Фінансова компанія акумулює її і переводить тоді ще, можливо, на якусь фінансову компанію або уже до кінцевого бенефіціару”, — пояснила Олена Мочалова.

На перший погляд, законослухняний бізнес із ліцензією. Можливо, це просто співпадіння, все ж таки назва популярна? Але ж дивіться, тут все схоже — від логотипу та назв і механік ігор. Виявляється, ТОВ “Лімон”, власник Champions Casino, володіє правами на торгову марку Champion.

Аби у всьому розібратися запитаємо співвласника та одного з керівників до товариства “Лимон”, Олександра Бондаря.

“Є точно зареєстровані різні торгові марки. Тобто є в Україні зареєстровані на наших юридичних особах, наприклад, там “CH” у зображенні”, — розповів Бондар.

Тобто легальне українське казино називається як російська нелегальна мережа. Виглядає так. І працює так. То може це одне і те ж? Але Олександр Бондар переконує — це просто співпадіння. Але і на цьому підозрілі сюрпризи не закінчуються.

“ТОВ “Маліна”, яка діє під брендом Champion Club аналогічно отримала в цьому році ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, відповідно має банківську гарантію, має відповідне програмне забезпечення, яке сертифіковане, має відповідне ПРРО і обслуговується українськими банками”, — каже Олександр Бондар.

Скриншот із відео Хапуга.UA

ТОВ “Маліна” — це ще одна фірма з орбіти Champion Casino. Належить тим же бізнесменам. Як і торгові марки проекту Champions Club. І саме так і називають себе московські ділки, що створюють мережу нелегалів-партнерів. Звідси і назва — “Клуб чемпіон”.

Можливо знову просто співпадіння? Але співпадає не тільки назва, а ще й бізнес-модель. Ділки в інтернеті відкрито пропонують купити їхній софт. То може власники цього легального казино так і зробили? Скористалися розкрученою назвою, зареєструвати її як власну торгову марку і відповідно так співпрацювали із росіянами, уже під “дахом” офіційної ліцензії? І не виключено, що таким чином розповсюджується програмне забезпечення і ця мережа розширюється.

“Аsset Group продає як компанія, яка має відповідну ліцензію КРАІЛ на надання послуг. Вона здійснює ще також надання ліцензії іншим легальним суб'єктам, тобто легальним онлайн казино. І так в деяких організаторів представлені ігри саме ТОВ Asset Group. Тільки легальним”, — каже Олександр Бондар.

Тобто він підтверджує, що його компанії дійсно поширюють програмне забезпечення для азартних ігор. Але пропонує повірити на слово — продає тільки легальним гравцям.

“Розумієте, це як от піти на ринок, наприклад, на троєщинський. І там будуть лежати підробки Hugo Boss і ще щось. І ми тут же ж підемо да до Hugo Boss і будемо ставити питання, а чому на троєщинському ринку продається? Ну це інтернет, дуже важко контролювати”, — каже Олександр Бондар.

Тобто є підлі шахраї, які вирішили просто прикинутися чесним легальним казино, щоб перехопити їхню клієнтуру.

“Це лист, який направляється на КРАІЛ щодо веб-ресурсів, які і дають можливість здійснити певні ігри, які можна назвати азартними, без відповідної ліцензії. Там є список, він формується з інформації, яку надає наш безпековий відділ, відділ SEO. Вони формують його, скидають на юристів. Це вже я вам технічно розповідаю, як це робиться”, — розповів Олександр Бондар.

Чи дійсно це можуть бути шахраї, які просто підставляють чесне казино? Гіпотетично можливо. Але проєкт Сhampion Сlub, платформа “Чемпіон” і платіжна система з'явилася значно раніше, ще на початку 2010-их. Інтерфейси програмного забезпечення п'ятирічної давнини дуже схожі на інтерфейси нинішнього софту легального Champions Club. Все-таки, може це просто одне й те саме?

“Ні ні, це виключно софт компанії Аsset Group, який розроблявся українськими програмістами без залучення будь-яких зовнішніх чи як ви ведете до ідейних натхненників. Це окремий абсолютно софт. Це був 2020-й рік”, — каже Олександр Бондар.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Як програмісти змогли за кілька місяців створити настільки складний продукт? Невже їхні розробники просто генії? Чи код насправді запозичили у попередників? Допустимо, ні. Але ту є ще одна нестиковка.

“Вони не діють офіційно під цим брендом. Тобто немає, по-перше, законодавчої вимоги. Вони не надають, вони можуть використовувати це зображення десь. Вони не говорять про це офіційно, не викладають це в публічне поле, не рекламують себе як “Чемпіон-студіо”, — розповів Олександр Бондар.

Тобто ліцензію отримали, програму розробили, торгові марки зареєстрували але при цьому не працюють. І всі хто працює в інтернеті під назвою Сhampion Сlub — це підлі шахраї, які хочуть очорнити їхнє добре ім'я. Звучить переконливо.

Питаємо Бондара, чи говорить йому про щось слово BetRun і чи не скаржилися, що вони видають себе за ваш бізнес.

“Ні. Ми не не стикалися ніколи з цими назвами не скаржилися на них. CHC Codes я в наших скаргах знайшов, BetRun — ні. Можливо, десь раніше була. Можливо, десь в сканованих документах, мається на увазі в архіві”, — каже Олександр Бондар.

Дивно, що легальне казино не помічає одного з найбільших шахраїв. Може, вони не такі вже й конкуренти? І тільки після нашого інтерв’ю цю частину сайтів таки прикрили. Але не всю схему. А ще цікавіше, хто ж все-таки стоїть на самій вершині цього бізнесу.

“Чемпіон казино — це основна бізнес-модель, яка функціонує від 2021 року, а Сhampion Сlub — це будемо так казати побочний продукт одного із бенефіціарів-власників Друздова Руслана Валерійовича. Він вирішив розширювати цю лінійку, тобто він операційний керівник, він дуже добре розбирається в цих всіх моделях і в функціонуванні взагалі онлайн казино. Розуміє, як це правильно організовувати, тому він пробує створювати. Ліцензія вже отримана, оплачена, але такої діяльності активної ще немає”, — каже Олександр Бондар.

Як це все правильно організувати Руслан Дроздов вочевидь і дійсно знає. Раніше він керував компанією “МДЛ”, яку підозрювали в нелегальному гральному бізнесі ще у 2016-ому. За реєстрами, ниточки від фірми “Казкова оселя”, а це відома у Луцьку компанія-забудовник, і співвласник ТОВ “Лімон”, є Андрій Покровський.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Покровський був одним із найбагатших депутатів Луцька. За його версією, благодійник, меценат і до недавнього часу впливовий політик. А за версією численних волинських журналістів розслідувачів — король тамтешнього грального світу із багаторічним стажем, розпочатим за роки до легалізації.

“Не тільки інструмент власне нелегального онлайн казино, а це ще не елемент того, яким чисто в теорії можуть користуватися чесні ліцензовані оператори для того, щоб е ну я не можу сказати що так роблять да але це теж інструмент для ухилення від сплати податків”, — розповів голова КРАІЛ Іван Рудий.

А ухилятися є від чого: Champions Club не бідує. Чистий дохід за 2023 рік склав 1,4 млрд грн. Але невже держава могла пропустити такий гол в свої ворота? Закон чомусь не передбачив для КРАІЛ повноважень прискіпливо перевіряти і карати.

“Я порахував цифри, в мене сходиться , та дійсно сума відповідає. А йти в податкову, наприклад, і питати, чи це фейкова декларація чи ні, умовно, я відповідно до закону не можу. І не можу послатися під час відмови на те, що я певними діями, які виходять за межі моєї компетенції, це виявив. Тобто це значить, що я вже порушник”, — пояснив Іван Рудий.

Зупинити цю схему давно могла б автоматизована державна система онлайн-моніторингу всіх потоків грошей онлайн-казино. Але вона, попри вимогу закону, досі не запрацювала. Чому?

“Скільки б разів ми не зверталися, скільки б нарад про те, що є проблема, є шлях вирішення, давайте вирішимо і все пішло далі… Все стоїть на наразі. Якщо одним реченням — фінансування немає”, — каже Іван Рудий.

Хоча це могло зекономити буквально мільярди гривень податків. Чому урядовці вперто блокують? Та і правоохоронці, хоч і регулярно ловлять і навіть садять за грати виконавців схеми — чомусь роками не можуть закрити власне цю схему. Просто недосконалість системи? Чи злий умисел, і хороший дах?

Сподіваємося, ця гра “нічого не бачу, не чую і нічого нікому не скажу” таки припиниться. Адже під час війни на кону не просто доходи бюджету, а буквально національна безпека.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Схема на мільярди! За мережею нелегальних онлайн-казино в Україні стоїть Москва!

Читайте також: