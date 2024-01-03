Схема виїзду за кордон через "кохання": що вигадають чоловіки, аби уникнути мобілізації

Рік тому в соцмережах почали масово з’являтись пропозиції для військовозобов’язаних укласти за гроші фіктивний шлюб з жінками, які мають інвалідність. Наприклад, в своїх об’явах жінки, які пропонують такий шлюб, вказують, що згодні це зробити за суми від 2 тис. доларів.

Наявність справжнього шлюбу з такою жінкою дає чоловікові право в якості супроводжуючого виїхати за кордон. За словами юристів, якщо ніхто із подружжя не зізнається в фіктивності шлюбу, то вкрай складно довести, що він є несправжнім. Але якщо це з’ясовують, то фігурантам такої афери загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Як з’ясував ТСН.ua, останніми місяцями прикордонники спостерігають збільшення намагань військовозобов’язаних чоловіків виїхати за кордон в якості супроводжуючих дружин з інвалідністю. При цьому прикордонники уточнюють, що йдеться про випадки, коли шлюб має ознаки фіктивності.

"Свідоцтво про шлюб є офіційним документом. Своєю чергою, фіктивний шлюб — це шлюб, який укладається для отримання вигоди. В даному випадку, чоловік, який уклав шлюб з жінкою, яка має інвалідність, має право перетинати кордон під час дії воєнного стану, супроводжувати особу з інвалідністю, — розповіла нам речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. — Як саме прикордонники вираховують фіктивність шлюбу — якщо про це розповідати, то завтра ми нічого не викриємо. Якщо казати загалом, то це — комплекс заходів. Звертається увага на дати укладання шлюбів, на поведінку людей, задаються відповідні питання про спільний побут. Є випадки, коли під час бесіди жінка може зізнатись про мету шлюбу. Зізнаються і чоловіки, але це рідше. Останнім часом багато таких випадків".

За словами Олександри Кучковської, прикордонники мають право вимагати від тих, хто перетинає кордон, документи з ТЦК, які дають право на відстрочку.

Крім того, за даними прикордонників, за останні місяці були зафіксовані і такі випадки, коли різниця у віці ймовірно фіктивного подружжя складала до 13 років.

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