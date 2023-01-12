Шестеро дітей загиблого воїна передали всі наколядовані кошти для ЗСУ

Мама малюків каже, що не здивована вчинком дітей, бо вони такі ж, яким був їхній тато.

Шестеро діток загиблого воїна з Волині наколядували трішки більше двох тисяч гривень і всі кошти передали на Збройні сили України, йдеться в ТСН.

Троє братиків і троє сестричок кілька місяців тому втратили тата. Багатодітного батька мобілізували на початку повномасштабного вторгнення Росії, в жовтні він загинув на Харківщині. Діти вирішили підтримати побратимів свого загиблого тата і допомогти армії. “Ми просто ходили колядувати. Подумали, що все одно гроші витратити на якісь солодощі, на ще щось, то буде корисніше віддати їх волонтерам”, - переконує одна із донечок загиблого воїна.

Вчинок доньок і синів зовсім її не здивував, розповідає мама діток Люба. Бо, каже, всі вони у тата, такі ж добрі і щирі. 36-річного Євгена Головчака мобілізували ще навесні, чоловік служив в артилерії, був у найгарячіших точках на Київщині, Херсонщині та Харківщині. “Вони дуже подорослішали за той час, коли чоловіка забрали на війну. Вони для мене опора, на яку я можу спертися”, - каже жінка.

Наколядовані гроші, а ще малюнки першокласниці Алінки, жінка одразу повезла місцевим волонтерам, які спершу навіть відмовлялися їх прийняти. Кажуть, цей вчинок діток загиблого героя ще більше їх мотивує допомагати армії. Коли ж мама принесла гроші - хотілося плакати. “Кажу, дівчата, ходіть порахуємо, бо я навіть при Любі не могла їх порахувати, бо це такий наплив. І ми відкрили, перерахували – і тут 2 075 гривень”, - розповідає волонтерка Наталія.

Після смерті батька тепер за найстаршого Віталій. Коли їхав на війну, батько попросив хлопця до свого приїзду вивчити одну мелодію на гітарі. Віталій це зробив, однак так і не встиг її зіграти.

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