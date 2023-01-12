Шевченко, Усик та Imagine Dragons: зіркові “шефи” допомагають відбудовувати зруйновані міста на Київщині

Урядовці планують, що у кожного будинку буде свій “амбасадор”.

В Україні на відбудову житла, зруйнованого через російську агресію, цього року планують витратити 110 мільярдів гривень. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти отримають з конфіскованих російських активів, а ще - завдяки внескам партнерів і збору коштів на фандрейзинговій платформі "UNITED24", на якій стартував проєкт “Відбудова України”. У межах цього проєкту відбудовують 18 багатоповерхівок на Київщині.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На початку березня 2022 року багатоповерхівка на вулиці Київській в Ірпені опинилась в епіцентрі бойових дій. Коли окупантів прогнали, місцеві мешканці повернулися додому і жахнулися побаченому.

Щоб повернути в квартири світло, воду та опалення гуртом трудилися ще з весни. Розчистили територію від завалів, поміняли труби каналізації, водопостачання та електропроводку. Закопчені під’їзди та коридори відшкрябували від кіптяви. На спалений дах випросили матеріал і гуртом скинулися, щоби заплатити за роботу.

Тепер тут також кипить робота — будівельники закінчують кріпити на даху профнастил. Голова ОСББ багатоповерхівки, в якій постійно живе третина мешканців, видихає з полегшенням - бодай по стінах більше не буде текти.

Оглянути будинок, який гуртом рятують його мешканці, приїхав десант високопосадовців, серед яких - очільник області, міністр інфраструктури, міністр цифрової трансформації та прем’єр-міністр. Гуртом дивляться, скільки мешканці зробили самі, розуміють, що роботи ще багато, і обіцяють допомогу.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цьогоріч урядовці уже визначилися, звідки взяти 110 мільярдів гривень на відбудову житла. Найперше - з конфіскованих російських активів, з бюджету та за рахунок меценатів. А ще - з коштів "UNITED24".

Спочатку у межах проєкту "Відбудова України" буде відновлено 18 багатоквартирних будинків в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, у селах Бузове та Мила.

Урядовці планують, що у кожного будинку буде свій “амбасадор”.

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“Це буде такий тренд, коли за конкретним будинком - конкретна людина. Цільові збори - це основа "UNITED24", - пояснює очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Одним із таких “амбасадорів” в Ірпені став Андрій Шевченко. Він взяв шефство над місцевим стадіоном. Тимчасове штучне покриття закрило вирви від трьох десятків снарядів. Кошти на те, щоби зробити цей стадіон на належному рівні, Шевченко уже знайшов.

За його словами, до цієї справи долучилися його колишній футбольний клуб “Мілан”, а також італійський виробник модного одягу та аксесуарів Armani.

Крім Андрія Шевченка, "амбасадорами відновлення" в Ірпені стали боксер Олександр Усик та американський рок-гурт Imagine Dragons.

Не всі житлові комплекси мають зіркового опікуна, але кошти на платформі "UNITED24" збирають для усіх. Входини у відремонтоване житло планують уже цього року.

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