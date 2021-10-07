Шейха Дубая, який прославився знущанням зі своєї доньки і дружини, позбавили опіки

Шейха Дубая, який прославився знущанням зі своєї доньки і дружини, позбавили опіки

З'ясувались, що чоловік з допомогою шпигунських приладів, зламав телефони рідних і стежив за ними.

Розлучення на мільйони й скандал у впливовій родині - шейх Дубая Мохаммед бін Рашид аль Мактум наказав зламати телефони колишньої дружини та її адвокатів. Про це стало відомо з оприлюднених Високим судом Англії документів. Принцеса Хайя утекла від чоловіка два роки тому, назвавши його тираном. Для шейха це вже не перший скандал.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Залякана з двома дітьми у 2019 році вона тікала у пошуках порятунку. Принцеса Хайя, в якої буквально було усе - від дорогезних нарядів до діамантових прикрас, не витримала домашньої тиранії. Прихисток вона знайшла у Британії й відтоді почалася нова битва – у суді за опіку над малечею.

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Хайя неодноразово розповідала, колишній чоловік – впливовий шейх Мухаммед бін Рашид аль Мактум - її залякував. Ба більше, каже, постійно жила із відчуттям, що на неї полюють та її переслідують. Й от тепер, з інформації з суду, стало відомо, що чоловік таки справді стежив за кожним її кроком та словом, а тому наказав за допомогою ізраїльського програмного забезпечення зламати телефони ексдружини та її адвокатів.

«Сподіваюся, сьогоднішнє рішення стане важливим кроком для встановлення відповідальності, яку несуть компанії, що виробляють шпигунське обладнання. Й кроком до врегулювання цієї дуже небезпечної форми спостереження, де уряди можуть по суті непомітно зламати телефони людей та вилучити приватну інформацію», - зазначив адвокат.

Усю інформацію про хакерство Мухаммед бін Рашид аль Мактум заперечує. Судовий процес став одним з найдорожчих, витрати на нього становлять мільйони фунтів стерлінгів. Та для шейха не такі страшні фінансові втрати, як репутаційні. Через свою жорстокість він уже неодноразово потрапляв у скандали. Від нього свого часу намагалися утекти дві доньки.

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«Мій батько – суцільне зло. Він грає на публіку, корчить з себе поборника прав людини. Тим часом на його руках – кров і поламані долі», - твердила дівчина.

Для обох спроби втечі виявилися невдалими. Люди шейха спіймали й повернули їх додому. А згодом, впливовий тато ще й розповідав начебто його донька Латіфа психічно хвора. «Я - заручниця на цій віллі. Її перетворили на тюрму: всі вікна наглухо зачинені, я не можу відчинити жодного. Я як у карцері – без суду, без слідства», - розповідала на відео Латіфа.

Втрутитися у ситуацію обіцяли в ООН. Та де наразі Латіфа й чи жива вона, достеменно не знає ніхто.

Тож схоже, аби не наражати на небезпеку інших дітей шейха - сьогоднішній лондонський суд - таки вирішив спільних дітей принцеси Хайї та шейха Мухаммеда бін Рашид аль Мактума - сина та доньку - залишити під опікою матері.

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