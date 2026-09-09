ШІ назвав можливі найнебезпечніші дати війни в Україні восени-2026: деталі

Штучний інтелект прогнозує, який із осінніх місяців може стати найскладнішим під час війни в Україні / © ТСН

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Найбільш критичним осіннім місяцем для України у 2026 році може стати не тільки листопад, але і жовтень — штучний інтелект суттєво відкорегував свій прогноз щодо потенційних загроз для нашої країни цієї осені, відповідаючи на питання ТСН.ua про імовірні загрози найближчого часу.

«Найбільш критичним осіннім місяцем 2026 року для України є жовтень», — припускає ШІ та аргументує це тим, що, хоча і кожен місяць осені містить власні виклики, саме у жовтні перетинаються ключові безпекові, енергетичні та кліматичні ризики.

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За даними ШІ, «очікується посилення тиску та ризиків масованих атак на критичну інфраструктуру (ТЕС, ГЕС, підстанції та мережі теплопостачання), щоб ускладнити запуск подачі теплової енергії у великих містах.

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Водночас з цим, ШІ характеризує і вересень-2026 як непростий місяць для мільйонів українців.

Він називає навіть дати, коли є підвищений ризик: «14-18 вересня прогнозуються ризики посилення тиску на критичну та енергетичну інфраструктуру до початку опалювального сезону».

Загалом, за даними ШІ, у вересні ключові загрози для цивільних та бізнесу в Україні пов’язані з новими типами повітряних атак.

Крім того, попри припущення окремих військових експертів щодо появи ефективних перехоплювачів реактивних дронів, ШІ підкреслює, що протягом вересня-жовтня повна протидія не з’явиться, «однак у цей період відбудеться масштабний перехід від поодиноких випробувань до серійного впровадження високошвидкісних засобів перехоплення.

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«Повний паритет або «закриття неба» від реактивних БПЛА протягом осені-2026 малоймовірні через масштаби застосування ворожих засобів. Проте саме у вересні-жовтні очікується вихід розробок дронів-перехоплювачів на системний, промисловий рівень», — прогнозує ШІ.

Своєю чергою, листопад-2026, за прогнозом ШІ, може стати одним з найскладніших осінніх місяців через низку факторів.

«Листопад стане для України одним з найскладніших періодів року, оскільки на цей місяць припадає одночасна поява кількох системних факторів», — зазначає ШІ.

Вони, за його даними, наступні:

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Зростання навантаження на енергосистему через погодні умови

Ризик атак по енергосистемі, яка працює в умовах відновлення після попередніх атак

Погіршення ситуації на фронті через бездоріжжя та ускладнену логістику

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