ШІ в Україні: як він протистоїть російські пропаганді та що відомо про нові технології

В Україні ШІ набирає популярності.
Штучний інтелект все більше стає популярним у світі. У наш час навіть дедалі частіше лунають побоювання, що штучний інтелект може замінити людину і призведе до масового безробіття.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
Штучний інтелект для роботи
Станіслав Стояцький показує, як за кілька секунд штучний інтелект створює цілком реалістичне зображення. Хлопець володіє інтернет-ресурсом для обміну вживаними або невикористаними речима.
Штучний інтелект для хлопця - інструмент радикальної економії часу та ресурсів. Більше не треба влаштовувати дороговартісні фотосесії одягу. Варто лише дати запит, наприклад, дівчина у білій сукні біжить полем. І - зображення готове. Та трапляються і курйози. Наприклад, якщо попросити намалювати кота, який грається з мишею, виходить ось таке: кіт з комп'ютерною мишкою.
Штучний інтелект протидіє російській пропаганді
ШІ також виконує і серйозніші завдання - протидіє російській пропаганді. Антон Тарасюк - співзасновник компанії, яка розпізнає ворожі фейки й допомагає органам влади вчасно на них реагувати.
Так, ШІ аналізує техніки пропаганди і аналізує інформацію. Тоді як людині обробити такі величезні масиви інформаційного непотребу - неможливо. А от штучному розуму це під силу.
Штучний інтелект на телебаченні
Проникає штучний інтелект і на телебачення. І в Україні, і в світі вже є випадки, коли замість справжнього ведучого інформацію повідомляє голографічне зображення.
Але під час прямого ефіру така штука справжнього ведучого не замінить - твердять журналісти ТСН, адже він не зможе відреагувати на непередбачувані ситуації.
Тривимірні окуляри - нова технологія
І ще одна технологія, яка щойно з'явилася у світі і вже вона доступна в Україні. Вірніше, її покращена версія. Тривимірні окуляри, які створюють максимально реалістичне зображення.
Поки що ці окуляри все-таки більше для розваги. Але враховуючи їхній широкий кут на віртуальному моніторі можна налаштувати безліч різних вікон з інформацією. Чи є шкода здоров'ю від такої перенасиченої картинки - медики ще не знають. Та й коштують такі окуляри наразі - близько 200 тисяч гривень.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Конкурент чи партнер: чи зможе штучний інтелект замінити людей?
Нагадаємо, вчені можуть створити штучний інтелект, аналогічний до людського, протягом короткого часу.
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