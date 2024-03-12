ШІ в Україні: як він протистоїть російські пропаганді та що відомо про нові технології

Штучний інтелект все більше стає популярним у світі. У наш час навіть дедалі частіше лунають побоювання, що штучний інтелект може замінити людину і призведе до масового безробіття.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Штучний інтелект для роботи

Станіслав Стояцький показує, як за кілька секунд штучний інтелект створює цілком реалістичне зображення. Хлопець володіє інтернет-ресурсом для обміну вживаними або невикористаними речима.

Станіслав Стояцький

Штучний інтелект для хлопця - інструмент радикальної економії часу та ресурсів. Більше не треба влаштовувати дороговартісні фотосесії одягу. Варто лише дати запит, наприклад, дівчина у білій сукні біжить полем. І - зображення готове. Та трапляються і курйози. Наприклад, якщо попросити намалювати кота, який грається з мишею, виходить ось таке: кіт з комп'ютерною мишкою.

Відповідь на запит ШІ "кіт грається з мишею"

Штучний інтелект протидіє російській пропаганді

ШІ також виконує і серйозніші завдання - протидіє російській пропаганді. Антон Тарасюк - співзасновник компанії, яка розпізнає ворожі фейки й допомагає органам влади вчасно на них реагувати.

Так, ШІ аналізує техніки пропаганди і аналізує інформацію. Тоді як людині обробити такі величезні масиви інформаційного непотребу - неможливо. А от штучному розуму це під силу.

Як ШІ виявляє російську пропаганду

Штучний інтелект на телебаченні

Проникає штучний інтелект і на телебачення. І в Україні, і в світі вже є випадки, коли замість справжнього ведучого інформацію повідомляє голографічне зображення.

Але під час прямого ефіру така штука справжнього ведучого не замінить - твердять журналісти ТСН, адже він не зможе відреагувати на непередбачувані ситуації.

Тривимірні окуляри - нова технологія

І ще одна технологія, яка щойно з'явилася у світі і вже вона доступна в Україні. Вірніше, її покращена версія. Тривимірні окуляри, які створюють максимально реалістичне зображення.

Поки що ці окуляри все-таки більше для розваги. Але враховуючи їхній широкий кут на віртуальному моніторі можна налаштувати безліч різних вікон з інформацією. Чи є шкода здоров'ю від такої перенасиченої картинки - медики ще не знають. Та й коштують такі окуляри наразі - близько 200 тисяч гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Конкурент чи партнер: чи зможе штучний інтелект замінити людей?

Нагадаємо, вчені можуть створити штучний інтелект, аналогічний до людського, протягом короткого часу.

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