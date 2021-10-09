Шипшина може врятувати від застуди, а олія із її кісточок – від набряків і зморщок під очима

Шипшина може врятувати від застуди, а олія із її кісточок – від набряків і зморщок під очима

Зараз шипшину сушать на зиму.

Настої з неї нормалізують тиск та лікують застуду. Шипшина - ягода корисна, бо зміцнює імунітет і поповнює організм вітамінами. А от олію цих ягід активно використовують у косметології.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

На Одещині збирають сортову шипшину. Працівники поспішають, якщо вдарять заморозки, ягода стане непридатною для переробки.

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«Зараз ягода вже у повній зрілості, готова до сушки і до усіх інших процедур. Кожен може назбирати за день 60-80 кілограмів», - кажуть робітники.

З одного куща збирають кілограм шипшини. З гектара - близько шести тонн. Це високовітамінні сорти і вони відрізняються від дикорослих ягід.

Зібрані ягоди потрапляють у сушку. «Ми не можемо перегріти, ми сушимо тільки за низьких температур. Тому ми зберігаємо максимально всі корисні властивості продукту», - запевняють на господарстві.

Висушені ягоди засипають у спеціальну машину, яка їх сортує та відсіює сміття. Шипшину відбирають навіть за кольорами. Темні ягоди подрібнюють і пропускають через спеціальний барабан – зі шкірок виходить мука, а ягідки йдуть на олію.

Муку у фермера купують для виробництва чаїв та біологічних добавок. Олію шипшини продає здебільшого лікарським компаніям. Кілограм свіжих ягід коштує 20 гривень. А після переробки - вартість товару зростає утричі.

Продавчиня Марія переконує, ліпшої шипшини, ніж у неї, на Чернівецькому ринку, не знайти. За літрову банку ягід просить 25 гривень. Проте, значним попитом товар поки не користується. Натомість, взимку, запевняють продавчині, шипшину скуповуватимуть активніше. Для лікування застуди. «У свіжому вигляді можна пити чаї, а щоб зберігалося – решту висушують», - розповідає жінка.

Справжнім джерелом вітамінів називає шипшину дієтологиня Наталія Бочарова. Але заварювати з неї чай не радить. Бо ж вітаміни загинуть. Натомість пропонує приготувати пудинг. Ягоди спочатку подрібнює у блендері, далі проціджує, додає ще насіння чіа, горіхи та журавлину. А от цукру - ані грама.

ТСН.ua

«Найцінніше, що є в шипшині – це аскорбінка, вітамін С», - каже дієтологиня.

Ягода ще й багата вітамінами групи В та К. «Надзвичайно вона корисна для профілактики серцево-судинних захворювань, простудних захворювань, для зміцнення імунітету», - додає знавець.

А шипшиновий пудинг має кілька годин настоятись у холодильнику. Кісточки шипшини, які залишилися після приготування десерту, дієтологиня не викидає. А готує з них смачний узвар.

У столичної фітотерапевтки Вікторії Зубицької шипшина є завжди. З неї готує цілющі напої – на 1 столову ложку додає 200 мілілітрів окропу. Усе має добре настоятися. Як варіант - приготувати на водяній парі.

«Такий кислуватий присмак за рахунок аскорбінової кислоти», - пояснює Вікторія.

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Такий еліксир можна вживати для нормалізації тиску, під час застуди, або й щодня - для поповнення організму вітамінами. Але, до прикладу, людям із жовчнокам’яною хворобою від шипшинового відвару краще відмовитися взагалі. «Якщо маленькі камінчики - це можна прогнати у жовчні протоки і наші пацієнти можуть опинитися на операційному столі», - застерігає Вікторія.

А от олію шипшини Вікторія радить використовувати для зняття макіяжу. Або ж наносити під очі для розгладження зморщок та зняття набряків.

Можна ще й приготувати живильну маску для обличчя. Потрібно змішати натертий банан, мед та олію шипшини.

«Можна робити 2 рази на тиждень для омолодження - це для сухої шкіри», - радить фітотерапевта.

А нанесення на шкіру суміші олії з яєчним жовтком дасть ліфтинг-ефект. «Треба пам’ятати, якщо ми відкриваємо олію, то строк дії її півроку», - наголошує вона.

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