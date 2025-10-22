Шість копів на одного "ухилянта": до Мережі потрапило відео жорстокого затримання у Києві

Шестеро копів затримували чоловіка на Лісовому масиві у Києві

У Києві сталося жорстке затримання чоловіка поліцією та ТЦК на Лісовому масиві. У Мережі з’явилося відео, як правоохоронці намагалися вдягнути кайданки молодому чоловіку, який сидів на землі з рюкзаком.

За цим процесом, коли шестеро стримують одного, спостерігав чоловік у військовій формі, а перехожі знімали процес на відео. Жінка (ймовірно автор відео) стверджувала, що на чоловіка, який йшов один по вулиці, копи набігли з двох боків.

Начебто чоловік перебував у розшуку. Невідомо, чому він опинився на землі. Правоохоронці намагалися вдягнути молодій людині на руки кайданки, а він просив їх відійти та відчепитися, мовляв, у них немає рішення суду про затримання.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що інцидент трапився у Деснянському районі, ще 20 жовтня.

«Молодий чоловік перебував у розшуку», — повідомили нам у поліції Києва.

Таку велику кількість правоохоронців там пояснюють тим, що відбувався спільний рейд з представниками ТЦК, та й не всі одразу поліцейські затримували чоловіка.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві біля станції метро «Почайна» поліція спільно з ТЦК жорстко затримала чоловіка. В Мережі публікують відео, де на кадрах помітно, як перехожі намагаються «відбити» чоловіка.