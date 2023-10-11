Шість похоронів за день: у Грозі попрощались із сином та невісткою військового, які загинули на його поминках

На Харківщині в один день поховали 6 вбитих Росією людей.

У селі Гроза на Харківщині продовжуються масові похорони загиблих через теракт Росії. Правоохоронці встановили особи вже 53 загиблих унаслідок ракетного удару по кав’ярні. Утім, зазначають, що це не остаточна цифра, бо 5 людей і досі вважаються зниклими безвісти. Тим часом СБУ уже встановила тих, хто навів російську ракету на поминальний обід. Це - двоє братів-колаборантів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

У Грозі продовжують ховати загиблих через теракт Росії

У селі Гроза на сільському цвинтарі поховали одразу шістьох загиблих через російський теракт. На кладовищі чути плач родичів та друзів покійних.

"Це була людина, з якою я спілкувалась по 48 разів на день. Це - була і подруга, і сестра, і друга половинка, і шматок серця. Це було все. Я не знаю, як я тепер житиму без неї", - каже Тетяна, яка ховає свою найкращу подругу Людмилу Чегодаєву.

Похорони Людмили Чегодаєвої

Людмилу поховали поруч з донькою Ніною та зятем Денисом. Денис - син військового Андрія Козиря, який загинув торік. Тоді його поховали у Дніпрі, а потім сім'я вирішила перепоховати свого героя у рідній Грозі. Віддати останню шану чоловіку у кав'ярні зібралося понад півсотні селян. І в цей момент сюди влучила ворожа ракета. Вижили лише шестеро людей.

Похорони у селі Гроза

Денис та Ніна Козир з дитинства були разом, їх вбили росіяни в один день

Рідні згадують, яким був Денис Козир. Молодий, активний, теж пішов на війну і звільнився лише навесні за станом здоров’я. Кілька місяців тому одружився зі своєю коханою Ніною. Вони всюди були разом ще з дитинства. А тепер ховають їх теж разом.

Цвинтар у Грозі увесь перекопаний, довелося розчищати цілі ділянки. Тут буде ще зо два десятки поховань. Всі свіжі могили з однаковою датою загибелі - 5 жовтня, коли горе прийшло в кожну родину у селі.

Родина Козирів

Люди у день трагедії прийшли попрощатися зі своїм героєм Андрієм Козирем, а тепер для них копають ями поруч з його могилою. Після їхнього вбивства Росія цинічно заявила, що своєю ракетою вбила багатьох неонацистів.

"Дружина Козиря Дениса - Козир Ніна. 14 жовтня їй мало б виповнитися 21 рік. Вона працювала у Харківській педагогічній академії лаборантом та навчалася на 4 курсі. Троюрідний племінник - Сирокуров Максим. У нього сьогодні день народження. Це відповідь представнику ООН, який заявив що Росія вбила своєю ракетою військових", - каже начальник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

Остаточна кількість загиблих внаслідок удару ще досі не встановлена. поки криміналісти продовжують проводити ДНК-експертизи, до місця масової загибелі селян люди вже шостий день зносять квіти.

Теракт у селі Гроза: що відомо

Російські окупанти 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

Російські терористи однією ракетою вбили половину села.

Масові похорони у селі Гроза

Корегувальниками російської ракети виявились місцеві жителі - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кількість вбитих продовжує зростати! В Грозі тривають масові поховання

Читайте також: