Шкільна сценка з побиттям військового ТЦК: спливли нові подробиці скандалу

У школі Києва показали сценку з побиттям військового ТЦК. Як на це відреагували і кого покарали?

У столичній школі прокоментували ситуацію зі скандальною сценкою із представником ТЦК, мовляв, не догледіли. Сьогодні до закладу прибув цілий десант перевіряльників: від департаменту освіти до справжніх представників ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Що відомо про скандальне відео

Відео на 20 секунд уже другу добу збурює суспільство. Це – свято до Дня закоханих у столичній школі. На рожевій сцені в сердечках танцюють старшокласниці. А потім виходить юнак у військовій формі з написом ТЦК на спині і його з кулака збивають з ніг. Далі за ноги витягують за куліси.

Від того, що на сцені, потім усім буде не до сміху. Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев перепощує відео і коментує: "Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник".

Реакція речника Сухопутних сил ЗСУ

Миттю реагує і міністр освіти: "Мені особисто дико, що жоден з тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву".

Реакція міністра освіти

Що кажуть у школі, де стався скандал

У школі сьогодні лише й мови, як оскандалилися на всю країну. Батьки, що привели дітей, кажуть – самі шоковані.

Директорка школи Ольга Олексіївна родом з Криму. Вона очолювала єдиний у Євпаторії заклад з українською мовою навчання. З Криму виїхала одразу після окупації, а потім максимально допомагала своїм кримським учням виїжджати і здобувати таки українську освіту. Відповідальності з себе не знімає, хоча про сценку й гадки не мала. На День закоханих концерт проходив тричі. Вона була на тому, що був для початкової школи, і там жодного ТЦК не було. Перевдягнулися старшокласники, вже коли виступали для середніх класів.

"Пишуть мені – поведіть до госпіталю, станьте на коліна. Ми і так стаємо, у кожного є загиблі родичі. Діти бачили війну. Багато переселенців. Але така їхня позиція вилилася в такий негарний виступ. Ні з ким вони не порадилися, не узгодили. Педагог-організатор – це її провина", – каже директорка школи.

Директорка школи

Педагогиня-організаторка написала заяву на звільнення. Вона – переселенка з Сум, із родини військових. У школяра, який буцімто б'є представника ТЦК, тато теж військовий. Чому так сталося – це питання, кажуть у школі, на яке шукатимуть відповідь.

Про це говорили старшокласникам на зустрічі з представниками ТЦК, які сьогодні прийшли до школи. В освітньому закладі обіцяють проводити регулярні зустрічі з військовими та уроки медіаграмотності.

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