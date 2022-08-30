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Шкільні укриття з грибком і фекаліями: освітній омбудсмен розповів, що робити учням таких закладів

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Шкільні укриття з грибком і фекаліями: освітній омбудсмен розповів, що робити учням таких закладів

Фото: УНІАН

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов прокоментував інформацію про укриття в одній зі школі на Львівщині, яке може вмістити обмежену кількість учнів, і де стіни в грибку, а з цементу зішкрібають фекалії.

Так, Горбачов сказав, що це – не єдина школа з укриттям у такому стані.

Про це освітній омбудсмен розповів в ефірі ТСН.19:30.

"До нас батьки звертаються здебільшого щодо можливості зайти і подивитися (до укриттів – ред.), бо, на жаль, я так розумію, у певної кількості закладів – картина та сама. Вони просто батьків бояться пускати туди, щоб батьки не прийшли і не побачили", – сказав Горбачов.

Вихід з такої ситуації він бачить один – дистанційне навчання.

"Це дійсно надзвичайно обурливо. І мене, і власне батьків цікавить навіть не те, чому не зробили, а що буде далі. А далі тут вихід просто безальтернативний – це дистанційне навчання до того моменту, доки врешті не знайдуть коштів і не зроблять належні облаштування укриттів. Більше тут нічого не можна зробити", – вважає освітній омбудсмен.

Горбачов зазначив, що точної цифри щодо облаштованих укриттів та бомбосховищ у школах поки що немає. Це стане відомо за тиждень-два після початку навчання.

Нагадаємо, батьки учнів Червоноградського ліцею нарікають на укриття, в якому повинні перебувати діти на випадок повітряної тривоги. Там сморід, грибок та волога.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
477
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