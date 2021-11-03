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Шкільний конфлікт: на Прикарпатті учні потерпають від агресії братів-однокласників

Шкільний конфлікт: на Прикарпатті учні потерпають від агресії братів-однокласників

ТСН.ua

До ліцею зачастили перевірки.

Батьки четвертокласників Рожнятівського ліцею на Прикарпатті  твердять, що вже кілька років їхні діти потерпають від агресії двох братів-однокласників.  5 фактів булінгу підтвердила і поліція. Але проблема у тому, що винуватці - це інклюзивні діти. І їхня мати переконує -  синів обмовляють, бо хочуть вижити із класу, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 2 листопада 2021 року.

Мами майже усіх учнів 4-А Рожнятівського ліцею зібралися на шкільному подвір'ї, поки у дітей карантинне онлайн навчання. Терпець, кажуть,  урвався - до школи діти ходити бояться. Б'ють, душать, дряпають, обзивають -  клас, за словами жінок, потерпає від двох братів-близнюків.

10-річні близнюки Назар та Богдан навчаються інклюзивно. Оскільки мають моторну алалію -  затримку розвитку мовлення. І саме тому до них у школі начеб-то упереджене ставлення - вважає їхня мати. Певна -  мета класного бунту - спровадити їх вчитися вдома.

У близнюків тричі міняли асистентів - це педагоги, які допомагають інклюзивним учням. Змінили класного керівника та практичного психолога - усе через скарги матері. І це не рахуючи купи батьківських зборів з проханням до решти класу потерпіти та піти на компроміс. Педагоги кажуть, що у школі навчаються ще троє інклюзивних дітей. Але з ними проблем жодних. Тож припускають: у цьому випадку - проблема не в  дітях, а у їхній матері.

Батьки і чергування на уроках влаштовували, і камери відеонагляду в класі ставили, і по сусідські поговорити намагалися - усе марно.

До ліцею зачастили перевірки. Адже під сумнівом  належна інклюзивна освіта тут. Однак висновок у всіх один: проблема не в інклюзії, а  у домашньому вихованні. У поліції вже довели п'ять фактів булінгу з боку братів щодо однокласників. І передали справу  в суд. Матері загрожує штраф до 3 тисяч гривень

З чиновниками погоджується і волонтерка Надія Годованець. Сама прикута до візка, вона пильно стежить, за дотриманням прав  дітей з особливими освітніми потребами. До Рожнятівського ліцею вирушила  захищати  близнюків.  Однак поспілкувавшись з усіма сторонами конфлікту, свою думку  змінила. Однак мати близнюків в  усьому вбачає підступ.

Юристи визнають: цей конфлікт можна вирішити виключно шляхом примирення та діалогу. От тільки за три роки цього зробити не вдалося. Тим часом у ліцеї знову чекають на перевірку - мама поскаржилася на урядову гарячу лінію.

Нагадаємо, що раніше українці стали частіше розповідати про булінг та цькування на робочому місці

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Шкільний конфлікт: на Прикарпатті учні потерпають від агресії братів-однокласників

Шкільний конфлікт: на Прикарпатті учні потерпають від агресії братів-однокласників

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