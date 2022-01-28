Шкільний щоденник: чи може вчитель писати зауваження і малювати знаки питання - відповідь МОН

Шкільний щоденник: чи може вчитель писати зауваження і малювати знаки питання - відповідь МОН

У Міністерстві освіти розповіли, чи може вчитель вимагати заповнювати щоденник та писати в ньому зауваження.

У Мережі батьки школярів посперечалися через щоденник. Одна з мам обурилася, що вчителька пише дитині зауваження та малює знаки питання червоною пастою.

Відповідне фото жінка опублікувала у Facebook-групі "Батьки SOS".

"Чи має право вчитель писати зауваження у щоденнику, тим паче червоною ручкою? Чи може ставити питання в ненаписаному розкладі, хоча день тижня ще не настав?" - запитала мама учня четвертого класу.

Батьки розділилися на два табори

Користувачі залишили понад дві тисячі коментарів під публікацією. Батьки розділилися на два табори. Одні вважають, що вчитель не може нічого малювати в щоденнику, адже ним користується учень і веде так, як йому зручно. Інші пишуть, що щоденник - це "обличчя учня", а з незаповненим "соромно пустити дитину до школи".

"Як добре, що у моєї дитини в школі не треба щоденник. І оцінок нема. І домашки. Монтессорі школа в Києві",

"Не може вчитель нічого малювати в щоденнику дитини. Ведення щоденника не контролюється вчителем Користується щоденником учень, тому веде його так, як йому зручно",

"Якщо б у моєї дитини був би щоденник в такому вигляді, я б сама там ставила ті знаки. Я контролюю цей процес кожного дня. Приходжу з роботи в 21:00 і сідаю все переглядаю, буває сама дописую, коли дитина спить",

"Жах, так виглядає щоденник дитини, якою батьки зовсім не займаються!" - написали під фото.

Думка Міністерства освіти

Редакція ТСН.ua звернулася до Міністерства освіти і науки України із запитанням, чи обов'язково учень у школі має вести щоденник, та чи може вчитель писати зауваження в ньому.

"Питання запровадження та ведення щоденників учнів у конкретному закладі загальної середньої освіти перебуває у компетенції керівника цього закладу освіти", - відповіли у МОН.

Тобто, вести паперовий щоденник учням чи ні - вирішує керівник кожної школи окремо. Цеж ж стосується і правил його заповнення. Усе це має бути прописано у статуті навчального закладу.

Нагадаємо, що у Нікополі двоє школярок у школі наковталися пігулок, щоб їм стало зле і їх відпустили додому. Дівчат забрала швидка, їх у важкому стані транспортували до Дніпра.

Фото: Анастасія Заярна

Фото: Анастасія Заярна

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