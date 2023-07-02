Школа після ремонту, на який чекала 60 років, знищена вщент: наслідки удару ракетами по Запоріжжю

На новому обладнані, яке було в школі після ремонту, діти навіть не встигли повчитись, спершу через коронавірус, а потім і війну.

Ракетами С-300 окупанти вночі завдали удару по Комишувасі Запорізької області і зруйнували нещодавно відремонтовану школу, йдеться в ТСН.

“Школа відремонтована, яка не ремонтувалась 60 років, навчалось 700 учнів. На жаль, школа зруйнована вщент, відновленню не підлягає. В школі були нові меблі, інтерактивні дошки, діти і не змогли повчитись, спочатку коронвірус, потім війна”, - каже голова селищної ради Юрій Карапетян.

На другому поверсі вчителька географії Тетяна намагається знайти серед купи битої цегли і завалів вцілілі речі з її класу. Усі глобуси потрощені, настінні карти і дошки згоріли. 35 років Тетяна вчителювала в цій школі, сама її закінчувала. На початку війни виїздила за кордон, але повернулась. Тепер шансів повернутись за парти дітям, а вчителям у класи, не має. Знову дистанційне навчання і вже надовго.

Ракетами С-300 окупанти вночі завдали удару по Комишувасі

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За містом водночас відлуння вибухів, у сусідньому Оріховому вже фронт. У Камишуваху долітають и ракети і “Гради”, безпечних місць тут не має.

Частина мешканців таки виїхала, але є й такі, що попри обстріли лишились. Вони ходять на роботу, порпаються по господарству і живуть надією на ЗСУ, які таки просувається на цьому віддтинку.

Ракетами С-300 окупанти вночі завдали удару по Комишувасі

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