Школа-привид на Подолі: батьки учнів розповіли, чи вірять в її реконструкцію

Колись Спеціалізована школа 114 з поглибленим вивченням англійської мови була чи не найкращою в Подільському районі. Однак 2010 року будівлю школи визнали аварійною, а дітей розселили по трьом іншим школам району. Таке навчання триває вже чотирнадцятий рік. ТСН.ua поцікавився у батьків, що вони думають з цього приводу та чи вірять в реконструкцію закладу?

Школа розташована в кількох кілометрах від історичного Подолу в Києві. Однак давно закрита на реконструкцію, яку постійно відкладають. Попри те, що мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу ще 2020-го року обіцяв батькам, що реконструкція от-от почнеться та заявив, що на це навіть було передбачено 104 млн гривень, будівля школи й досі стоїть та буквально розсипається на очах. За ці три роки, що минули змінилося лиш те, що тріщини на стінах школи стали ще глибшими, а в більшості вікон повибивали скло.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що не так з реконструкцією школи та звертався у різні офіційні органи, які відповідають за її ремонт. Наразі ми поспілкуватися з батьками тих учнів, які попри всі ці незручності, віддали своїх дітей до 114 школи на навчання.

Ольга, мама другокласника

"Моя дитина навчається у 2 класі. У мене був вибір, вступити до школи за місцем реєстрації, або обрати 114 школу, початкові класи якої базуються у 118 та 123 школах, а це теж близько біля мого дому. Через те, що я чула, що у школі гарні викладачі та адекватне керівництво, я обрала для себе другий варіант. Моїй дитині дуже подобається навчатися в цій школі. Однак возити дитину в старшу школу на Виноградар я не маю змоги і бажання, бо там немає укриття і не своя будівля. Вступаючи до школи мала надію, що реконструкція відбудеться і ще є час. Шкода буде переводити дитину до іншої школи.

Спеціалізована школа 114 в Подільському районі м. Києва / Фото: ТСН

Я знаю багато батьків, які живуть не поряд, але мають гарні відгуки про школу та готові возити сюди дітей, була б тільки будівля своя. Раніше, до речі, ця школа була однією з найкращих у Подільському районі і сюди возили не лише з Виноградаря, а й з Подолу та інших районів. Що до того, що говорить адміністрація з цього питання, можу сказати, що чула, що робляться якісь звернення, запити, збирали підписи батьків. Але результатів цих запитів особисто я не бачила. Було б добре, щоб батьків інформували про такі справи. Також я чула, що у школи є навіть не офіційна сторінка у фейсбук "Школа-привид 114" називається. Там якраз публікують деякі відповіді про різні звернення батьків до КМДА з приводу реконструкції школи".

Спеціалізована школа 114 в Подільському районі м. Києва / Фото: ТСН

Марина, мама другокласниці

"Моя дитина навчається в другому класі. В цю школу ми потрапляли за місцем реєстрації, а також обирали найближчу школу. Про ситуацію з будівлею знали. Чи буду возити дочку на Виноградар, я ще не думала, але ми живемо зовсім поруч зі школою, тому звичайно було б сильно зручніше, якби школу таки відбудували. Адміністрація школи каже, що роками бореться за відбудову".

Інна, мама семикласника та другокласниці

"Мої діти навчаються в 2-му та 7-му класах. Я обрала цю школу тому, що вона знаходиться поруч з моїм будинком, в ній навчався батько дітей та моя рідна сестра. Школа мала позитивні відгуки щодо навчання. Моя старша дитина їздить в школу на Виноградар тільки тому, що в мене все ще є надія, що будівлю школи відремонтують. Але це не зручно і займає багато часу. Якщо ще брати до уваги, що дитина займається на різних гуртках, то їй потрібно одразу їхати туди зі школи. Щодо меншої дитини, яка навчається тільки в 2-му класі, то я не готова возити її в майбутньому на Виноградар. Адміністрація школи говорить, що реконструкція будівлі школи 114 планується, але коли не знає".

Спеціалізована школа 114 в Подільському районі м. Києва / Фото: ТСН

Леся, мама двох чотирикласників

"У мене двоє дітей навчаються у 4-му класі. Цю школу обрала тому, що вона в нас за місцем реєстрації (на той момент коли вступали до інших шкіл не хотіли брати з відмовкою, що класи всі переповненні). А хабарі я принципово не даю. Також знаю, що в 114 школі був чудовий педагогічний склад, який давав дітям гарну базу знань. Це і вплинуло на вибір школи. Хоча підсвідомо розуміла, що на старшу школу буду шукати інші варіанти, оскільки ніякої реконструкції не буде. Я реально дивлюсь на речі. До того ж возити на Виноградар не буду. Причина - не своє приміщення школи і дискримінаційне відношення до дітей учнів 114 школи. Адміністрація нічого не говорить стосовно реконструкції".

Спеціалізована школа 114 в Подільському районі м. Києва / Фото: ТСН

Таня, мама двох дітей

"Маю двох дітей. Старша дитина навчається в 11 класі, молодша в 4 класі. Вступаючи до школи мали надію, що будівлю збудують. Ми мешкаємо біля школи 243, де знаходяться старші класи, і молодшу дитину віддали свідомо в 114, хоча знали, що нам доведеться її возити на Куренівку. Якби школу відновили, то ми б возили б на Кирилівську. Адміністрація школи нас весь час запевняє, що школа буде відбудована, що ось вже готова проєктна документація і чекаємо виділення коштів. Ми вже 6 років намагаємося знайти хоч якісь відповіді на ці питання".

Спеціалізована школа 114 в Подільському районі м. Києва / Фото: ТСН

Ілона, мама другокласника

"Мій син навчається у 2-му класі. Школа розташована поруч з домом, що зручно в умовах війни. Ми знали куди йшли, але була надія на відбудову школи в майбутньому. Поки не знаю, як буде в 5-му класі, все залежить чи будуть лунати сигнали повітряної тривоги. Якщо так, то хотілось би, щоб школа була або поруч з домом, або мала своє укриття. Також чи будуть хоч якісь рухи в сторону відбудови, бо якщо ні, то краще буде шукати нову школу. Декілька років ми готові почекати, але до 11 класу терпіти незручності, мабуть, ні. Що говорить адміністрація? На жаль питань більше, ніж відповідей".

Стадіон Спеціалізованої школи 114 в Подільському районі м. Києва / Фото: ТСН

Тетяна, мама першокласниці та другокласниці

"Мої діти навчаються у 1 та 2 класах. Школу обирала по відгукам батьків, чула що дирекція школи робить все для того, щоб навчання дітей було комфортне, цікаве та наповнене, а вчителі навчають цікаво. Я знала, що будівля школи давно на реконструкції, якщо це так можна назвати, але маю надію, що її відбудують, бо раніше 114 школа вважалася найкращою у нашому районі. Після закінчення першого класу старшої доньки, я не мала сумніву куди піде молодша. Чи буду возити на Виноградар? Дуже далеко розташована старша школа і я поки не маю відповіді на це питання. Але маю надію, що будівлю відбудують і ми зможемо продовжити навчання у нашій школі.

Спеціалізована школа 114 в Подільському районі м. Києва / Фото: ТСН

Наш мер Віталій Кличко ще 2020 року обіцяв новітню школу! Ми віримо та дуже чекаємо! Дирекція та адміністрація школи вже багато років чекає та відновлення будівлі і на скільки мені відомо, що вже виділялися кошти на будівництво, але зараз на фоні війни, офіційні інстанції кажуть, що це не на часі! Це коли Київ - столиця України і зараз приймає багато вимушених переселенців зі всіх куточків України, особливо тих дітей у яких повністю зруйноване житло і вони не мають куди їхати, навчатися та жити! Будувати школи та навчати дітей України - це перше, що має бути! Бо діти - це наше майбутнє! Ми сподіваємося, що будівлю відбудують і ми зможемо закінчити навчання у 114 школі".

Також ми відправили новий запит до КМДА та поцікавились, чому ж не відбулася реконструкція у заявлені мером Кличком терміни. У Департаменті освіти і науки на це питання відповіді не знайшли, однак нагадали, що рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 року "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" кошти на реконструкцію зазначеного закладу не передбачено. Та повторно наголосоли, що у зв'язку з введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану, діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації спрямована на забезпечення роботи критичної інфраструктури та виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Нагадаємо, раніше ТСН розповідав, що робити батькам, якщо з них вимагають "здати кошти" на школу.

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