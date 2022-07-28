"Школа щастя та успіху": маріупольські вчителі готуються до початку навчального року

І цей факт - вони називають не інакше, як дивом! Бо чого був вартий - лишень виїзд із міста, захопленого росіянами! Про педагогів, які попри війну не втратили бажання навчати, - повідомляє ТСН.

Вчителі збираються на педраду. Хтось очно, хтось онлайн. Обговорюють старт нового навчального року. Більшість викладачів знають один одного. Вони разом працювали в Маріупольській школі номер 56.

«Школа 56 – звичайна ЗОШ у Маріуполі, але слоган на вході – школа щастя та успіху. І всі проходили повз зупинялися і дивилися», - тамуючи подих розповідає про школу одна із учительок. Хоч школа, каже, була невеличка, всього зо шість сотень учнів. Але передова, оснащенню класів можна було позаздрити.

Заклад на Морському бульварі. Кілька хвилин пішки до набережної і кілька хвилин проїхати до комбінату "Азовсталь". Нині на місці школи суцільні руїни

Хто як виїжджав, можна знімати кіно. Аллі Іванівні допомогли волонтери, які після вибуху драм театру, підібрали її просто на дорозі і вивезли у бік Запоріжжя. Вікторія Юріївна вибиралася через Росію, країни Балтії та Польщу. Евакуацією дистанційно керував син із Києва. Саме він і запропонував організувати школу, бо бачив, що мамі важко, а розрадити її може улюблена робота.

Для старту потрібна техніка. З ноутбуками зненацька допомогла колишня маріупольська випускниця.

Так, вчителі маріупольської школи 56, відкрили приватну онлайн-школу 56. Ідею підтримали в усіх державних структурах. Нині у закладі працюють 16 педагогів. Серед них не лишень ті, що на вільній українській землі, є й ті, що поки закордоном, і ті що й досі в окупації. Їхні імена не називають, чекають коли колеги вирвуться.

Як і коли стартувати з навчанням - збирають відгуки від батьків. Бо частина учнів нині за кордоном, але вони хочуть продовжувати вчитися і в українській школі. Всі вірять, що у всіх все вдасться - вчителям учити, учням учитися, а потім разом повернутися до рідного закладу у звільненому Маріуполі. І напис "Школа щастя та успіху" вони обов’язково почеплять на відбудованому, ще кращому ґанку.

Нагадаємо, російське угруповання на правому березі Дніпра може опинитись в оточенні ЗСУ. За різними даними, там може перебувати від 10 до 15 тисяч російських окупантів.

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