"Школа стала живою мішенню": в Києві демонтували радянський літак у дворі навчального закладу (фото)

В Києві демонтували радянський літак, який багато років був розміщений у дворі школи №5 на столичному Печерську. Школа знаходиться недалеко від Національного ботанічного саду імені Гришка по вулиці Садово-Ботанічна (колишня назва Тимірязєвська). Про демонтаж написала на своїй сторінці в соціальній мережі Алла Шлапак, депутат Київради.

Літак, а також п’ятикутну зірку, на якій він кріпився розрізали автогеном на вихідних

"Нарешті. Територія 5-ї школи остаточно декомунізована! Літак, який дратував усіх і кожного відправлено за руським кораблем!", - написала депутатка.

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Але, як виявилося, ця новина обурила багатьох киян. Люди пишуть в соціальних мережах, що літак не потрібно було прибирати. Також зазначають, що було б доцільніше віддати його до музею, а не перетворювати на металобрухт.

"Сумно, дивитись... Бо то був єдиний на Київ літак біля моєї школи.. Чому прибрали не зрозуміло, українці дуже багато зробили в другій світовій війні і то була як згадка... Сумно", - пишуть в Мережі

"Шкода старовинний літачок. На ньому і далі могли виховуватись інженери-мрійники, які зараз роблять всілякі пташечки для ЗСУ", - зазначають дописувачі.

"Цей літак ні в кого не був на балансі. За його демонтаж вимагали гроші, тому були знайдені люди, які демонтували його безкоштовно. Тепер на його місці буде дитячий майданчик, який потрібен для початкової школи цього навчального закладу. Літак демонтували бо він був символом радянської епохи. Крім того, під час війни директор школи постійно порушувала питання про його демонтаж. Школа стала живою мішенню, бо це макет справжнього літака. З точки зору безпеки – це необхідно було зробити. Крім того, літак стояв на велетенській радянській зірці. Хіба це не є символом комунізму? Для мене - так", - розповідає сайту ТСН.ua Алла Шлапак, депутат Київради.

Депутатка додає, що пропонували віддати літак до Музею авіації, але там відмовилися від такого експонату, додавши, що вже мають такий екземпляр.

"Відповідно, літак довелося розрізати, щоб звільнити територію і підготувати для розвитку діточок. На його місці буде дитячий майданчик, можливо навіть у цьому році. Це місце має стати символом дитинства, а не війни. Зараз у школі триває реконструкція бомбосховища, також тривають роботи з гідроізоляції навколо навчального закладу, бо будівля досить стара. Планується ремонт фасаду та благоустрій території. Дитячий майданчик для початкової школи тут дуже актуальний, поруч калиновий та бузковий гай, який висаджувався дітьми", - додає Алла Шлапак.

Нагадаємо, у Києві на минулому тижні перейменовано ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Відмова від радянщини, перейменування вулиць та демонтаж пам'ятників

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