Школа за мільярд: на Київщині спалахнув гучний скандал через навчальний заклад

Сільський голова каже, що найдорожче в проєкті - це укриття.

У селі Гора на Київщині триває протистояння щодо нового навчального закладу. Будувати його розпочали ще п'ять років тому. Початкова вартість становила 165 мільйонів. А тепер, щоби добудувати цю школу, треба ще мільярд. Нову суму озвучив сільський голова і приголомшив селян.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У старій школі навчається 600 дітей

Гора на Київщині - це село поміж Києвом та Борисполем. І тут на брак учнів не скаржаться. Наступного року в перший клас дітей набирається аж на три паралелі. А поки що навчаються понад 600 учнів. І щоби всіх умістити, вони ходять у дві зміни.

"Цього року заклад відзначив 60-річчя. А нову школу чекають вже років 40", - каже директор ліцею Андрій Гутовський.

Андрій Гутовський.

Нову школу, про яку всі говорять, презентували наприкінці 2018 року. Відео є на сайті сільради. Заклад на три поверхи, зі стелями під три метри і 25-метровим тиром у підвалі. Вартість будівництва разом із меблями - 165 мільйонів гривень. Будівництво стартувало в 2019 і зупинилося на початку повномасштабного вторгнення.

Проєкт школи

Сільський голова хоче збудувати школу за майже мільярд гривень

Цього місяця сільський голова презентував проєкт добудови школи і вже з новою концепцією - за назвою "Роль дитини у всесвіті". Тепер навчальний заклад бачать із зонами рекреації, де перший поверх, то ліси й річки. Другий - то пустеля. А третя - космос. І щоби це реалізувати вартість теж космічна - біля мільярда гривень.

Школа за мільярд збурила селян. І поки в дворі збираються місцеві активісти, сільський голова в кабінеті пояснює, що то він округлив.

"Мільярд сказав я, де ми презентували депутатам наш проект. Скільки коштує повернути дітей з-за кордону. Скільки коштує плиточник, будівельник. Наші діти безцінні", - каже сільський голова Роман Дмитрів.

Роман Дмитрів.

Пан Роман веде показати майбутню школу для безцінних дітей. При цьому, знімальну групу ТСН постійно супроводжує його особистий оператор, який фіксує кожне слово.

Сільський голова пояснює: щоби всередині все довести до ладу, треба 200 мільйонів і ще 300 на нове укриття. Його слід рити окремо, бо шкільний підвал не підходить. Підвал недобудованої школи вже слугує найпростішим укриттям. Парти рядами, і схеми розсаджування на стінах. Для старої школи воно підходить, а от для нової, переконує пан Роман, ні.

Саме нове укриття, за твердженням сільського голови, найдорожче в проєкті. Але до фінансування хочуть залучити спонсорів. Іще два джерела фінансування - бюджетні кошти, зокрема місцеві й державні.

Що кажуть експерти

Під воротами старої школи чекає обурений тутешній люд і в них своя арифметика - скільки треба на заклад. Отже, запросили проєктанів, які оцінили чи може підвал бути повноцінним укриттям.

"Тут треба поставити металевий каркас і все. Якщо сюди щось попало. То виб'ється одна металева ячейка – метр на метр", - каже кандидатка технічних наук Тетяна Жидкова.

Селяни теж читали нові будівельні норми і переконані, що їм витрачатись і рити нове укриття не треба.

ТСН звернулася до Державної інспекції архітектури та містобудування, яка і вводить в експлутацію шкільні укриття.

"Якщо почалося будівництво до змін, то новий проект робити не треба", - каже заступниця директора Департаменту сервісних послуг ДІАМ Анастасія Соколова.

А місцеві тим часом складають плани, як діяти далі. Їхні вимоги: заклад добудувати за старим проєктом. За таких умов, сподіваються, нова школа в селі буде вже в наступному році.

Батьки приголомшені! Чому школа на Київщині коштує понад мільярд

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