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Школа за мільярд: на Київщині спалахнув гучний скандал через навчальний заклад

Школа за мільярд: на Київщині спалахнув гучний скандал через навчальний заклад

Проєкт школи, за яким почали будівництво

Сільський голова каже, що найдорожче в проєкті - це укриття.

У селі Гора на Київщині триває протистояння щодо нового навчального закладу. Будувати його розпочали ще п'ять років тому. Початкова вартість становила 165 мільйонів. А тепер, щоби добудувати цю школу, треба ще мільярд. Нову суму озвучив сільський голова і приголомшив селян.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар. 

У старій школі навчається 600 дітей

Гора на Київщині - це село поміж Києвом та Борисполем. І тут на брак учнів не скаржаться. Наступного року в перший клас дітей набирається аж на три паралелі. А поки що навчаються понад 600 учнів. І щоби всіх умістити, вони ходять у дві зміни.

"Цього року заклад відзначив 60-річчя. А нову школу чекають вже років 40", - каже директор ліцею Андрій Гутовський. 

Андрій Гутовський.  / ©
Андрій Гутовський. 

Нову школу, про яку всі говорять, презентували наприкінці 2018 року. Відео є на сайті сільради. Заклад на три поверхи, зі стелями під три метри і 25-метровим тиром у підвалі. Вартість будівництва разом із меблями - 165 мільйонів гривень. Будівництво стартувало в 2019 і зупинилося на початку повномасштабного вторгнення.

Проєкт школи / ©
Проєкт школи

Сільський голова хоче збудувати школу за майже мільярд гривень

Цього місяця сільський голова презентував проєкт добудови школи і вже з новою концепцією - за назвою "Роль дитини у всесвіті". Тепер навчальний заклад бачать із зонами рекреації, де перший поверх, то ліси й річки. Другий - то пустеля. А третя - космос. І щоби це реалізувати вартість теж космічна - біля мільярда гривень. 

Школа за мільярд збурила селян. І поки в дворі збираються місцеві активісти, сільський голова в кабінеті пояснює, що то він округлив. 

"Мільярд сказав я, де ми презентували депутатам наш проект. Скільки коштує повернути дітей з-за кордону. Скільки коштує плиточник, будівельник. Наші діти безцінні", - каже сільський голова Роман Дмитрів. 

Роман Дмитрів.  / ©
Роман Дмитрів. 

Пан Роман веде показати майбутню школу для безцінних дітей. При цьому, знімальну групу ТСН постійно супроводжує його особистий оператор, який фіксує кожне слово.

Сільський голова пояснює: щоби всередині все довести до ладу, треба 200 мільйонів і ще 300 на нове укриття. Його слід рити окремо, бо шкільний підвал не підходить. Підвал недобудованої школи вже слугує найпростішим укриттям. Парти рядами, і схеми розсаджування на стінах. Для старої школи воно підходить, а от для нової, переконує пан Роман, ні.

Саме нове укриття, за твердженням сільського голови, найдорожче в проєкті. Але до фінансування хочуть залучити спонсорів. Іще два джерела фінансування - бюджетні кошти, зокрема місцеві й державні.

Що кажуть експерти 

Під воротами старої школи чекає обурений тутешній люд і в них своя арифметика - скільки треба на заклад. Отже, запросили проєктанів, які оцінили чи може підвал бути повноцінним укриттям.

"Тут треба поставити металевий каркас і все. Якщо сюди щось попало. То виб'ється одна металева ячейка – метр на метр", - каже кандидатка технічних наук Тетяна Жидкова.

Селяни теж читали нові будівельні норми і переконані, що їм витрачатись і рити нове укриття не треба.

ТСН звернулася до Державної інспекції архітектури та містобудування, яка і вводить в експлутацію шкільні укриття.

"Якщо почалося будівництво до змін, то новий проект робити не треба", - каже заступниця директора Департаменту сервісних послуг ДІАМ Анастасія Соколова.

А місцеві тим часом складають плани, як діяти далі. Їхні вимоги: заклад добудувати за старим проєктом. За таких умов, сподіваються, нова школа в селі буде вже в наступному році. 

Батьки приголомшені! Чому школа на Київщині коштує понад мільярд

Батьки приголомшені! Чому школа на Київщині коштує понад мільярд

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 07:00 20 листопада. ВИБУХИ по всій РФ! Допомога від БРИТАНІЇ! Суми в ЖАЛОБІ

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