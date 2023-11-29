Школи та університети передадуть ТЦК СП списки учнів, яким виповнюється 17 років: що відомо

Хлопців у 17 років беруть на облік призовників.

Школи, університети та інші заклади освіти щороку до 1 грудня мають передавати списки своїх здобувачів освіти — юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників), до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Таке правило військового обліку затверджене постановою Кабінету міністрів №1487. Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Хто такий допризовник

Допризовники — це особи, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Хлопців у віці від 16 років у рік досягнення ними 17 років беруть на облік призовників в ТЦК СП та видають їм посвідчення про приписку до призовної дільниці (приписне). Це військово-обліковий документ.

“Заклад освіти, в якому обліковуються юнаки яким у рік приписки виповнюється 17 років та підлягають взяттю на військовий облік, подає до ТЦК СП список таких громадян, які підлягають приписці до призовник дільниць”, — пояснила Марина Бекало.

Нагадаємо, до 1 грудня списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК СП мають також подавати усі роботодавці, виконавчі, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства установи та організації, які ведуть облік своїх працівників

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