Школяр сам вибрався з-під завалів та врятував друга: нові подробиці ракетного удару по ліцею на Одещині

Наслідки атаки по ліцею на Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по ліцею на Одещині. Від тяжких травм у лікарні померла 60-річна працівниця їдальні, яку рятувальники напередодні визволили з-під завалів. Поранень зазнали ще 14 людей. На місці досі триває розбір завалів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Розтрощені парти та дошки, залиті водою коридори, нема вікон, стін, ущент знищений цілий поверх. Над руїнами здіймається дим. Дві балістичні ракети одна за одною прилетіли просто в будівлю ліцею і знищили його.

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Ракети прилетіли близько о пів на третю. Це був розпал робочого дня. Пощастило, що канікули, не було вже заходів і гуртків для дітей. В навчальному закладі на робочих місцях було вісімнадцять співробітників. Двоє загинули на місці — заступниця директора та керівник господарської частини.

Десь за годину після початку пошукових робіт рятувальники деблокували з-під завалів працівницю їдальні та передали медикам. На жаль, 60-річна жінка за кілька годин померла в лікарні. До пізньої ночі біля стрічки, якою огородили місце пошуків, чергують школярі та вчителі, щоб почути, що під завалами більше нікого немає.

Важко повірити, але ще напередодні на шкільному подвір’ї лунали музика та сміх. Старшокласники танцювали вальс і прощалися зі школою. А нині містяни розбирають завали знищеної школи разом з рятувальниками.

Серед постраждалих — двоє старшокласників. Один з них не тільки зміг вибратися з-під уламків, а й — поранений — витяг свого друга. Обоє нині в лікарні з серйозними травмами, але без загрози для життя.

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«Він насправді герой. Він не лише сам вибрався з-під завалів, але і друга свого врятував», — каже місцевий житель Кирило.

Звісток про зниклих безвісти не було, але службові собаки поводилися так, ніби під завалами хтось є.

«Він шукає людей за легеневим диханням. Ми працювали на завалі, декілька собак працювали різні… Декілька собак надавали позначки, але ще копають і ми ще будемо працювати», — каже інструкторка-кінологиня з пошуку людей Дарина Титаренко.

Ворог значно посилив атаки на Одесу та Одещину. Ударні дрони тероризують людей щоночі і навіть вдень. Росіяни спрямовують їх на лікарні, школи, житлові будинки.

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«У тому ж Білгород-Дністровську два дні тому було розбито повністю приміщення екстреної медичної допомоги, згоріло 8 автівок. Центр переливання крові дуже постраждав за останній тиждень, у нього було два влучання. У центрі міста постраждали багатоповерхівки, куди дрони залітали», — каже голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні в Білгород-Дністровському — день жалоби за загиблими внаслідок підступного ракетного удару по ліцею.

Нагадаємо, за даними керівника обласного Департаменту освіти Олександра Лончака, російська армія поцілила в ліцей №1 у Білгороді-Дністровському. Напередодні в закладі відбувся випускний у 11-класників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: САМОТУЖКИ ВИЛІЗ з-під ЗАВАЛІВ І ВРЯТУВАВ ДРУГА! Подробиці МОТОРОШНОГО УДАРУ по ліцею на ОДЕЩИНІ!

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