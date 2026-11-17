Суд покарав жінку через витівки сина

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Компаніївський районний суд Кіровоградської області притягнув до адміністративної відповідальності місцеву жительку за повторне ухилення від виконання батьківських обов’язків. Приводом стали одразу три протоколи: інцидент із роздяганням учня молодших класів у місцевій гімназії, куріння вейпу та антисанітарія вдома.

Про це йдеться у постанові суду від 12 листопада 2026 року.

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Витівки у гімназії та бруд у будинку: за що судили жінку

Суд об’єднав в одне провадження одразу три адміністративні матеріали, складені щодо жінки, яку вже притягували до відповідальності за неналежне виховання дітей у березні цього року:

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Інцидент із третьокласником у гімназії. 24 вересня 2026 року близько 12:20 на території КЗ «Компаніївська гімназія» учень 3-го класу на прохання інших школярів продемонстрував свій статевий орган. Син обвинуваченої (учень 7-го класу) разом з іншими дітьми перебував на місці події та глузував із молодшого школяра. Обставини підтвердили відеозапис інциденту, пояснення дев’яти опитаних у присутності психолога школярів, а також психологічний аналіз дитячого малюнка, на якому дитина відтворила ситуацію. Куріння електронної сигарети. Семикласник курив електронну сигарету просто на території навчального закладу, що прямо заборонено законом. Антисанітарія в оселі. Під час перевірки умов проживання родини, де виховуються двоє неповнолітніх дітей (учень 7-го та учениця 9-го класів), комісія виявила у будинку бруд, затхле повітря, розкидані речі, відсутність чистої постільної білизни та брак засобів гігієни.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду

На судове засідання жінка не з’явилася, проте подала заяву про розгляд справи за її відсутності та повністю визнала свою провину.

Суд постановив:

визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 184 КУпАП (повторне протягом року ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання дітей);

призначити штраф у розмірі 1700 гривень (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

стягнути на користь держави 665 гривень 60 копійок судового збору.

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