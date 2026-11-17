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Школяр з Кіровоградщини у гімназії глузував із статевого органу третьокласника: кого покарали
На Кіровоградщині суд оштрафував матір семикласника за куріння електронної сигарети у школі, участь у глузуванні над учнем 3-го класу та антисанітарію вдома.
Компаніївський районний суд Кіровоградської області притягнув до адміністративної відповідальності місцеву жительку за повторне ухилення від виконання батьківських обов’язків. Приводом стали одразу три протоколи: інцидент із роздяганням учня молодших класів у місцевій гімназії, куріння вейпу та антисанітарія вдома.
Про це йдеться у постанові суду від 12 листопада 2026 року.
Витівки у гімназії та бруд у будинку: за що судили жінку
Суд об’єднав в одне провадження одразу три адміністративні матеріали, складені щодо жінки, яку вже притягували до відповідальності за неналежне виховання дітей у березні цього року:
Інцидент із третьокласником у гімназії. 24 вересня 2026 року близько 12:20 на території КЗ «Компаніївська гімназія» учень 3-го класу на прохання інших школярів продемонстрував свій статевий орган. Син обвинуваченої (учень 7-го класу) разом з іншими дітьми перебував на місці події та глузував із молодшого школяра. Обставини підтвердили відеозапис інциденту, пояснення дев’яти опитаних у присутності психолога школярів, а також психологічний аналіз дитячого малюнка, на якому дитина відтворила ситуацію.
Куріння електронної сигарети. Семикласник курив електронну сигарету просто на території навчального закладу, що прямо заборонено законом.
Антисанітарія в оселі. Під час перевірки умов проживання родини, де виховуються двоє неповнолітніх дітей (учень 7-го та учениця 9-го класів), комісія виявила у будинку бруд, затхле повітря, розкидані речі, відсутність чистої постільної білизни та брак засобів гігієни.
Рішення суду
На судове засідання жінка не з’явилася, проте подала заяву про розгляд справи за її відсутності та повністю визнала свою провину.
Суд постановив:
визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 184 КУпАП (повторне протягом року ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання дітей);
призначити штраф у розмірі 1700 гривень (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
стягнути на користь держави 665 гривень 60 копійок судового збору.