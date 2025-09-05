Школяр з Києва виборов одразу дві медалі на престижній міжнародній олімпіаді з математики

Остап Гіщак / © ТСН

Сімнадцятирічний киянин Остап Гіщак виборов одразу дві нагороди на Середньоєвропейській олімпіаді з математики — в індивідуальній першості і в команді талановитих українських дітей. Остап — вихованець Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

Остап Гіщак — золотий медаліст престижної міжнародної олімпіади. Жартує — перемога-перемогою, але окрім математики, є й інші важливі предмети, і на урок запізнюватися не можна.

Хлопці та дівчата схилилися над листочками і вирішують складні завдання з математики. Остап — переможець і всеукраїнської олімпіади, брав участь у кількох змаганнях за кордоном. У серпні привіз до України дві медалі. Розповідає своєму тренерові, як оголошували переможців. Перше місце в командному змаганні — серед десяти країн. І перше — в індивідуальному.

«Він надзвичайно працьовитий, передусім це спільна риса будь-якого переможця будь-яких олімпіад. Звісно, здібний і дуже вихований», — каже Дмитро Номіровський, вчитель математики ліцею.

Остап каже — коли змагається, майже не помічає плину часу. П’ять годин над завданнями минають швидко.

«Чому я займаюся олімпіадами — з одного боку, мені цікаві ці задачі, звісно, але також такий, так би мовити, азартний момент, аспект теж грає свою роль», — каже Остап Гіщак, переможець міжнародної олімпіади з математики.

Окрім власної сатисфакції, Остап радіє, що так достойно представив Україну, адже на нагородження школярі виходили з синьо-жовтим прапором.

«Було за честь справді вийти і показати таку сильну сторону країни, я вважаю, от на такій олімпіаді досить престижній, де багато країн. Це було приємно», — каже хлопець.

Навчання, олімпіади, але крім цього — любов до футболу, волейболу. Остап грає в шахи і мріє створювати музику. В майбутньому, каже, найпевніше, піде в науку, у викладання. Але де це станеться — вдома чи в іншій країні, — наразі не визначився.

Викладачі розуміють — талановитих українських дітей хочуть бачити в закордонних університетах. Але і в Україні необхідно створювати всі умови, щоб вони мали мотивацію залишатися.

У цьому ліцеї є кілька стендів із зірочками — так називають тут своїх переможців. І лідирують вони в різних змаганнях — і в точних науках, і в гуманітарних.

З 320 ліцеїстів цьогоріч п’ятдесят мають дипломи з різних олімпіад, а на міжнародних змаганнях вибороли для України п’ять медалей.

