Школярка з Буковини завагітніла та народила від багатодітного чоловіка: 15-річна шокувала заявою у суді

На Буковині дівчина завагітніла у 15 років / © pexels.com

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У Чернівецькій області засудили чоловіка через інтим із 15-річною дівчиною. Після цього підлітка завагітніла та народила.

Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області.

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Одружений чоловік зайнявся сексом із 15-річною дівчиною

Обвинуваченим у справі є уродженець села Остриця Чернівецького району — повнолітній, одружений чоловік, який має на утриманні чотирьох власних неповнолітніх дітей.

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Як встановив суд, події розпочалися у липні 2025 року. Чоловік, посварившись із власною дружиною, тимчасово пішов із дому та оселився у свого знайомого — вітчима потерпілої. У будинку він познайомився з 15-річною дівчиною. Достеменно знаючи про її неповнолітній вік, чоловік неодноразово вступав із нею у статеві зносини за взаємною згодою, без застосування фізичного чи психологічного примусу.

Унаслідок цього дівчина завагітніла та 22 квітня 2026 року народила дитину.

Для встановлення істини в межах кримінального провадження було призначено судову молекулярно-генетичну експертизу. Згідно з висновком експертів від 27 травня 2026 року, ймовірність того, що обвинувачений є біологічним батьком новонародженого немовляти, становить не менше ніж 99,9999999%.

Позиція обвинуваченого та потерпілої

У закритому судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Вiн пояснив суду, що від дитини не відмовлявся, одразу визнав батьківство, допомагав дівчині під час вагітності та після пологів і зобов'язується надалі повністю утримувати та матеріально підтримувати неповнолітню матір із дитиною.

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Потерпіла дівчина у суді (у присутності психолога та представника служби у справах дітей) підтвердила, що стосунки були повністю добровільними, а чоловік дійсно підтримує їх матеріально й морально, тому жодних претензій вона до нього не має.

Рішення суду

Оцінивши матеріали справи та врахувавши положення ст. 349 КПК України (спрощений порядок розгляду за відсутності заперечень щодо фактичних обставин), суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку).

Герцаївський районний суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробовуванням , встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки .

Покласти на засудженого обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Стягнути з засудженого на користь держави 3 580,67 грн за проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Вирок може бути оскаржений до Чернівецького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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