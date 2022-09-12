Школярам не змогли надрукувати нові підручники: який вихід знайшли урядовці і вчителі

Війна не зупинила реформу нової української школи і цього року вона розпочалась в п'ятих класах.

Нові стандарти освіти, програма і звісно підручники чекали цього року на п'ятикласників, але із пдручниками повна халепа. Книжок для нової української школи не надрукували жодної. Гроші, які були виділені для цього, перенаправили на військові потреби. Нині ж в бюджеті немає ані копійки, аби почати їх публікацію. Проблему ніби й владнали, одне з українських видавництв на безоплатній основі надало доступ до сучасних електронних підручників за програмою НУШ, йдеться в ТСН.

У сільській школі на Волині навчається близько півтори сотні дітей. Освітній заклад неподалік від кордону з Польщею має один п’ятий клас. Діти замість паперових, вчитимуться за електронними підручниками, , бо програма там інша, вже з нової української школи. «Мусимо викручуватися. Не у всіх діток є той Інтернет. Завдання додому стараюся давати не з підручника, а самостійно, щоб вони щось придумали, щось виконали», - каже вчителька української мови та літератури Тетяна Дженджера.

Цьогоріч приблизно 400 тисяч п’ятикласників розпочали навчання за програмою НУШ. Нові стандарти освіти, програму, дітям доведеться опановувати без підручників. Гроші, які були закладені на друк книжок передали на потреби армії ще на початку війни.

Грошей на підручники так і не знайшли, є ймовірність, що за кошти ЮНІСЕФ та Ради Європи буде видано математику. Що ж стосується української мови та історії, то тут ситуацію можуть врятувати українські видавництва. Вони мають передати безкоштовно оригінали макет для друку підручників за кордоном. «Для нас це було нелегке рішення, бо макети - дорога справа, треба платити гонорари авторам, працівникам, які працюють в надзвичайно важких умовах. З іншого боку ми розуміємо, якщо ми не передамо макети безкоштовно, то діти залишаться без підручників», - каже генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

Якщо це станеться, то діти отримають підручники. Щоправда це може бути не раніше нового року.

Читайте також:

На Буковині всім переселенцям однієї громади виділили по будинку для життя

На Житомирському прикордонні воїни в повній бойовій готовності через нові навчання білорусів

Ракети РФ знищили українські ТЕЦ, але енергетики Дніпропетровщини та Харківщини швидко повернули світло і воду