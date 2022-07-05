Школярі із Київщини подарували зібрані кошти на випускний дівчинці, якій вибухом пошкодило обличчя

Випускники школи на Київщині відмовилися від випускного: щоб допомогти в лікуванні травмованій ракетним ударом школярці з Харківщини.

Про 15-річну Марину з Чугуєва, обличчя якої посікло на шрами, учні дізнались із сюжету ТСН.

Сімнадцятирічна Діана одягнула пишну зелену сукню і прийшла на випускну фотосесію на руїни неподалік школи на Київщині. «Не вірила, думала що свята такого у нас не буде. Дуже рада, що стало краще, у нас немає бойових дій», - каже дівчинка.

Дім Діани в Гореничах неподалік обстріляної дороги біля стоянки. Туди російських окупантів не пустили. Але всі бої за Житомирську трасу дівчина добре чула. Вона мріє бути фармацефтом і зізнається війна її змінила. Дівчина радіє сукні і урочистостям, які будуть і щиро пишається тим, що її клас допомагає тим, хто постраждав від війни. «Не буде і не треба, ми в прийшли на урочисту лінійку і це нам вистачить», - кажуть випускники.

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Всі старання дітей для Маринки, учениці 9 класу школи у Чугуєві на Харківщині. Дівчина витирає сльози і навіть не знає, скільки ще їй доведеться лікуватися, щоб повернутися собі звичний вигляд. У лютому, коли російська ракета зруйнувала її житло, в обличчя дівчинки влетіло сотні шматків скла і її дивом врятували з-під завалів.

Історію Марини розповідали в ТСН. Діана з Київщини і уся її школа Гореничах після того сюжету - звернулись до ведучої ТСН Соломії Вітвіцької і написали, що хочуть допомогти. А саме - передати ій кошти, які збирали для святкування свого випускного. «Вирішили допомогти Маринці, щоб вона відчувала радість, щоб в неї все було», - кажуть діти.

Зібрали 20 тисяч гривень і конвертом передають через ведучу ТСН. У випускників школи на пам’ять про випуск - фото із ведучою ТСН у класі і фотосесія на руїнах будівель обстріляної Київщини. Випускники ж хоч і на руїнах, але свій прощальний вальс таки танцюють.

Конверт від дітей ведуча ТСН передає дівчинці у Києві, де Маринка з мамою орендує житло. Сама поранена дівчинка вірить - у неї випускний буде в її рідному Чугуєві і до того її обличчя повністю відновиться. Поки ж попереду ще кілька складних операцій. Гроші одразу відклали на них. Допомогою однолітків Марина зворушена. «Дуже вдячна, ми не очікували», - каже вона.

«Величезна подяка дітям, знаю, як вони мріють про випускний, всі хочуть, і величезне дякую батькам, які виховали таких дітей», - додає мама дівчинки.

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