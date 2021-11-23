Школярка проковтнула магнітні кульки та ледь не померла: батьки попереджають про небезпечний челендж

Школярка проковтнула магнітні кульки та ледь не померла: батьки попереджають про небезпечний челендж

Зараз стан дівчинки стабільний, вона продовжує лікування.

На Одещині 10-річна дівчинка потрапила до реанімації після того, як проковтнула кілька магнітних кульок. Дитину ледь урятували – магніти почали притягатись один до одного та розривати внутрішні органи. Школярка перенесла серйозну операцію. Дитина досі в реанімації.

Про це 22 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Дівчинка проковтнула чотири магніти протягом трьох днів. А, коли серед ночі їй стало зле, зізналася батькові.

Рентген в лікарні показав триміліметрові кульки в кишківнику дитини. Ще б трохи зволікання – і дитина могла б померти, кажуть лікарі.

"Проведене ургентне хірургічне втручання, магніти видалені. Зараз стан дівчинки стабільний, вона продовжує лікування", - зазначив завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої лікарні Володимир Босенко.

Тим часом у школі й гадки не мають, як міг статися інцидент. Єдине, що знають - магніти 10-річній дівчинці дала однокласниця.

Лікарі врятували школярку, яка у проковтнула магнітні кульки | Новини України

"Я навіть у неї не бачила цих магнітів. Це вже потім діти мені казали, що вона ними гралася у школі. На те, що вона їх проковтнула, ніхто не звертав уваги. Навіть не повірили", - розповіла класна керівниця Віта Чайка.

Батьки школярів припускають – інцидент міг статися через челендж у соцмережі.

Такі пацієнти - в одеській дитячій лікарні - часті гості, кажуть медики. Ковтають металеві кульки, монети, батарейки. Іноді – випадково. Іноді – ні. Тепер нова біда - підлітки ковтають кульки, намагаючись імітувати пірсінг.

Нагадаємо:

У Львові медики врятували 1,5-річну громадянку США, яка випадково проковтнула деталь від конструктора.

врятували 1,5-річну громадянку США, яка випадково А у Дніпрі до медзакладу надійшов 8-річний хлопчик з болями у животі. Виявилося, дитина проковтнула монету.

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