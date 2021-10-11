Школярка вбила власну матір на Вінниччині: що відомо про жахливий злочин

Школярка вбила власну матір на Вінниччині: що відомо про жахливий злочин

Односельчани і вчителі — шоковані. Кажуть, що не очікували такого від дівчини, адже дитина гарно вчилася і була спокійною.

На Вінниччині стався жахливий злочин. Там у вбивстві жінки підозрюють її 16-річну доньку. Про зникнення жінки повідомила її свекруха, за добу тіло знайшли у закинутому колодязі неподалік від дому. Підозра майже одразу впала на доньку. Дівчину затримали — спочатку вона мовчала, а потім у всьому зізналася.

За що відмінниця, улюблениця вчителів могла піти на такий злочин, йдеться 11 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Зниклу 34-річну Надію шукали майже добу. І саме до цього закинутого будинку привела поліцейська службова собака. Жінку знайшли ось у цьому колодязі вже мертвою із численними ножовими пораненнями.

Колодязь, де знайшли пошматоване тіло Надії, лише за сотню метрів від її будинку. Те, що жінка зникла, виявила її свекруха, яка прийшла відвести онуків до школи. Двері відкрила найстарша з них — Олександра.

"Саша її не пустила до хати і вигнала дітей, щоб ті йшли до школи", — розповідає родич сім’ї.

Чоловік Надії — за кордоном. Діти про те, куди зникла мати, нічого не говорили. Лише через добу після того як знайшли тіло, 16-річна Олександра зізналася у злочині. Каже — мотивом стало те, що мама не пускала її на танці.

Новини України: у Вінницькій області у вбивстві жінки підозрюють її 16-річну доньку

"У неї виник з мамою конфлікт, який переріс у бійку. Дівчина взяла кухонний ніж і нанесла 30 ударів. Донька поклала тіло на тачку і вивезла у закинутий будинок", — розповідає Андрій Дамзін, заступник начальника вінницького відділу поліції.

Закривавлену тачку знайшли у підвалі. Дівчину одразу затримали. Люди в селі шоковані. Кажуть, родина благонадійна. Надія працювала перукаркою, мала двох дітей від першого шлюбу та семирічну доньку від другого чоловіка. Він поїхав на заробітки.

У школі теж не можуть добрати слів. Кажуть, одинадцятикласниця Саша — відмінниця, спортсменка. Жодної агресії за нею вчителі не помічали.

"Дитина дійсно працювала, старалася, вчилася чудово, займалася спортом, ходила на додаткові заняття", — зазначає директорка школи Людмила Дрижук.

Та родичі кажуть, зразковою дівчина була лише в школі. Вдома ж вела себе агресивно і часто скандалила.

Через агресію, зізнаються родичі, Олександру навіть водили до психіатра. Але ані соцслужби, ані у сільраді про це нічого не знають.

Справу розслідують як умисне вбивство. Відповідальність за цей злочин настає від 14 років. Тож сьогодні у суді Олександрі обирали запобіжний захід. Засідання було закритим, дівчина не плакала, вела себе спокійно. Її взяли під варту на 2 місяці. Матір Олександри поховають завтра, а її молодші сестрички поки житимуть у бабусі.

Раніше повідомлялося, що за вбивство матері дівчині загрожує до 15 років ув’язнення.

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