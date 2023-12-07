Школярка з дробовика розстріляла дітей у Росії: подробиці, які шокують

В Росії коїться щось страшне, зброю до рук беруть навіть діти, ба більше нові розваги — стрілянина один в одного. В одній із областей Російської Федерації школярка розстріляла однокласників, але цікаво дещо інше. Чиєю донькою виявилася нападниця і чому в школі не здивовані тим, що трапилося?..

Розстріл своїх однокласників зчинила брянська школярка. Перші постріли діти встигли зафільмувати на камеру.

Подробиці розповіла журналістка ТСН.ua Вікторія Гнатюк.

Стрілянина в російській школі: що відомо

Все трапилося зранку 7 грудня в 5-й гімназії брянську під час другого уроку – це була біологія у 8 класі. Дівчина дістала зброю та почала стріляти, діти намагалися сховатись під партами.

Вчителі пробували заспокоїти дівчинку, але нічого не вийшло. Без жертв теж не минулося: свою однокласницю Машу дівчинка пристрелила на смерть, а ще п’ятьох учнів поранила, одного довелося оперувати. В інших поранення середньої та легкої тяжкості.

Інших дітей спочатку закрили по класах, а потім екстрено евакуювали.

Кого ще підстрелила брянська школярка?

Крім однокласників, попередньо, школярка поранила вахтерку та вчительку біології, яка намагалася зупинити дівчинку та після усього скоєного школярка застрелилась і сама. Про неї відомо не багато, звати Аліна, 14 років. Російські телеграм канали повідомляють, що школярка регулярно зазнавала булінгу з боку однокласників і власне саме своїх кривдників намагалась вбити. Стріляла школярка з мисливського дробовика "Бекас-3" 16 калібру.

У заклад вона його пронесла в тубусі і рюкзаку, прихопила мала і мисливський ніж. Належала вся зброя батькові дівчинки, а ось тут цікавий момент, рашистські пабліки кажуть, татко – чи то військовий, чи то охоронець. Як думаєте, це вже карма наздогнала? Ну а поки місцева поліція взялася за розслідування.

З’явилася й інформація, як 14-річній дівчинці вдалося поцупити зброю.

Брянська гімназія після стрілянини 7 грудня / Скриншот

Оце так поворот

Зараз батька та матір 14-річної Аліни доставили на допит, у їхній квартирі все перевертають. Також у сім'ї є друга дитина, а зараз увага, однокласникам жити буде нелегко, бо 14-річна Даша, сестра Аліни, повна копія її, адже вони сестри-близнючки. Вона теж була в цьому ж класі в момент, коли сестра почала всіх розстрілювати, але змогла врятуватися.

Головне питання слідчих зараз: як дівчинка спромоглася непомітно винести рушницю з дому та відкрити вогонь по однокласниках. Але звісно, кому є діло до якогось там булінгу. Але чи був він взагалі, батьки сказати не змогли. За словами батька Дмитра, дочка не скаржилася на цькування з боку однокласників, а якщо якийсь булінг і був, дівчинка тримала в собі переживання і не ділилася з рідними.

Свідчення учнів гімназії

Тим часом свідчення дають і школярі. За словами учнів брянської гімназії №5, нормальної охорони там ніколи не було – ані камер, ані турнікетів. Розмови про сучасну пропускну систему велися вже четвертий рік, але якось руки не доходили. На вході з 2010 року сиділа лише старенька бабуся, котра іноді й не з'являлася на місці.

До слова, такі викиди у цій школі не новинка. Учні зізналися, що раніше було ще кілька дівчаток, які готували напад, проте їх вчасно затримували. А от Аліна змогла зашифруватися і здійснити задумане. Своїх дорогоцінних 5 копійок в цю стрілянину вставила і російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Цькування однокласників було і в моєму дитинстві. Бійки у шкільному дворі були й у моєму дитинстві. Дробовики у батьків були й у моєму дитинстві. А от металошукачів у школах не було. І стрілянини теж. Щось принципове зламалося. Як написав перший скулшутер аж сто років тому на воротах школи, перш ніж її підірвати: "Злочинцями не народжуються, їх роблять", – висловилася підросла пропагандистка РФ.

Але у випадку росіян, не все так однозначно. Можливо, саме народжуються, а от пропагандисти “дєлают” так, щоб цей запал не зник.

Тим часом у США сталася 37-а і 38-а стрілянини за цей рік, під час яких було вбито чотири або більше людей. Це найбільша кількість масових вбивств за рік від 2006 року. Минулорічні 36 – були попереднім "рекордом". У Далласі 21-річний чоловік, який мав носити електронний браслет на нозі через попередні звинувачення в нападі з обтяжувальними обставинами, увійшов до будинку і застрелив п’ятьох людей, зокрема маленьку дитину.

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