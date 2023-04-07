Школярки організували вдома мініпекарню і печуть хліб бійцям: зашифровують в буханцях послання

Майже тисячу буханців за рік передали на фронт школярки з Луцька. Випікати хліб четверо подруг взялися одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Свою мініпекарню дівчата облаштували в квартирі. Аби воїнам хліб смакував та додавав сили – прикрашають буханці патріотичними орнаментами, йдеться в ТСН.

Школярки пораються на своїй імпровізованій пекані зрання, поки одні буханці формують, поряд замішують нову порцію тіста. За головну одинадцятикласниця Аня, яка рік тому від ракетних обстрілів виїхала в село. Однак сидіти без діла не змогла. “Почалась війна і типу виникає питання, чим ти можеш бути корисний – і я така, Аня ти ж кондитер, звичайно випічкою”, - пригадує свої роздуми дівчинка.

Випікала печиво, пироги, а згодом взялася за хліб. Коли повернулася до Луцька, запропонувала долучитися подругам. Тепер щотижня волонтери забирають від дівчат випічку, щоразу з сюрпризом. “От в цьому хлібі є льон, а ще ми можемо додавати цибулю, журавлину”, - кажуть пекарки.

Перед випічкою хлібці прикрашають насінням та патріотичними візерунками. “В тризубі слово зашифроване, я зазвичай пишу “воля” таким самим шрифтом, як тризуб”, - каже одна із дівчаток.

Ще гарячий хліб школярки везуть волонтерам, аби ним якнайшвидше поласували наші захисники. “Хлопцям наскільки буде приємно, що таке тепле, домашнє буде передане їм. А ще як дізнаються, які красуні пекли - це буде стимулювати їх повернутися сюди швиденько, з перемогою”, - переконують волонтери.

Дівчата вже міркують, як передаватимуть воїнам великодні паски.

Читайте також:

У ліфті багатоповерхівки Львова знайшли понівечене тіло жінки

Мешканка Часового Яру вдруге втекла під обстрілами до пологового у Дніпрі і передчасно народила другу доньку

Хвилювань більше, ніж у Венеції: актори-близнюки влаштували всеукраїнську прем'єру фільму в рідному селищі