Шлейф "вагнергейту": як Бурба пропонував продати інформацію Росії і що про нього кажуть топполітики

Президент заявив, що Бурба керував блокуванням транспорту на Майдані.

Керував блокуванням транспорту на Майдані та пропонував продати інформацію Росії. Так охарактеризував колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада. Глава держави зазначив, що Бурба - це неоднозначна особистість і він давно планував його звільнити.

Прізвище Бурби знову з'явилося в ЗМІ в останні дні. 17 листопада група розслідувачів Вellingcat оприлюднила розслідування про так званий "вагнергейт" - ймовірно зірвану спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до воєнних злочинів на сході України. Після того на телеекрани вийшов Бурба - звинуватив у зриві цієї спецоперації нинішню владу України.

"Це була операція під назвою "Бурба", яка уже закінчилась. Пана Бурбу я особисто не дуже добре знав, коли я прийшов, то хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили, але це могли бути сутички. Він, коли був на службі у СБУ. Він цим займався, але його Петро Олексійович (Порошенко - ред.) вирішив зберегти і поставив керівником розвідки. Він не розвідник, а працівник СБУ. Він особисто жодні операції не виконував. Це та інформація, що мені відома", - сказав Зеленський.

Бурба на своїй посаді нібито торгував інформацією

"Паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, проживав товариш Бурба. Відремонтував за 11 мільйонів. Він бізнесмен. Але це розвідка - це ж не Бесарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію - і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Такий керівник розвідки не влаштовував і майбутнього міністра оборони Тарана. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знали, і великі бізнесмени також. І я про це також знав. Я попросив доповіді кожної розвідки - щотижневі доповіді. Сідала розвідка, сідав я як верховний головнокомандувач. Я отримував все це, потім голова комітету розвідки аналізував все це - і ми робили висновки разом. Про ту інформацію, про яку зараз ми з вами починаємо говорити, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не говорилося", - сказав президент.

Президент розповів подробиці про те, як Бурба йому нібито пропонував передати РФ або Китаю інформацію про "походження коронавірусу", проте Зеленський відмовився це робити.

"Була інформація, що є "вагнерівці", готуються різні речі. Вони бандити. Що дев'ятеро з них - громадяни України. Загальні були речі. Але коли сідали всі розвідники, всі представники, цієї інформації не було. Далі наступний крок. Пан Бурба вирішив зберегти своє місце. Все банально і просто. Знав, що я хочу, щоб його звільнили. Він приніс якусь інформацію щодо того, що ми отримали оперативну інформацію щодо "ковіду": хто придумав формулу "ковіду" - і є навіть формула вакцини. Він назвав мені цю країну. Є папірці - ми навіть можемо їх передати. Він запропонував мені передати цю інформацію Російській Федерації або китайським колегам. Це була операція під назвою "Бурба" - впевнений що, від "товаріща Пєті". Чому від "товаріща Пєті"? Тому що в нас тільки тоді почалися відносини із США, у нас потужний з'явився партнер Туреччина. Я запитав у нього: "Ви вважаєте, що я можу передати інформацію?" Ми ж не ідіоти. Він запропонував мені це передати - і навіть публічно про це сказав. Я не знаю, за кого він нас приймав. Але в цей момент стало зрозуміло, що товариш хоче запустити "торпеду". Це просто авантюрист і аферист. Я ніколи не хотів казати про нього такі слова. І я не казав до цього моменту, хоча цій інформації півтора року", - заявив Зеленський.

Керував блокуванням транспорту на Майдані та пропонував продати інформацію Росії: Зеленський про Бурбу

Зеленський стверджує, що Бурба діяв в інтересах Порошенка

Глава держави вважає, що ексголова військової розвідки діяв в інтересах Петра Порошенка, щоб зіпсувати стосунки України та США.

"Це "мілка" людина, яка робить ремонт за 11 мільйонів, пропонує мені "ковід". Я зробив висновки - і хотів людину звільнити. Це все робив Петро Олексійович. Він хотів розколу наших відносин зі Сполученими Штатами. Він не тільки це робив. Звичайно, я передав медикам оці формули. Вони сказали: "Це нуль", - зазначив Зеленський.

Зеленський також розповів про через операцію із "вагнерівцями" він хвилювався, що це може зіпсувати стосунки України та Туреччини та те, що бойовики можуть захопити літак.

"Наступний крок - "вагнерівці". Приходить товариш Бурба і каже: "Ось така ситуація". Я кажу: "Я знаю, ви казали. Але повинні бути всі деталі". І розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання: "Турецькі авіалінії - Ердоган повинен знати?" - "Ні". Зрозуміло. Я не хочу розповідати, що я не вірив, що це наша операція - у мене було відчуття, що нас втягують. Я кажу: "Хочу знати, літак, який вилітає з Мінська, турецьких авіаліній - там будуть звичайні люди, там будуть громадяни Туреччини і не тільки. Ви пропонуєте, щоб знизився літак - і ми його приземлили в Україні. У мене запитання: а якщо бойовики захоплять цей літак. Може бути?" - "Може", - він відповідає. "А може бути так, що вони заберуть цей літак - і всі люди загинуть?" - "Навіть краще: ми звинуватимо у цьому інших", - переповів Зеленський.

Він додав, що коли операція із "вагнерівцями" провалилась, Бурба "злив" це у ЗМІ.

"Я сказав: "Я вважаю, що це не наша операція". Це була моя відповідь. "Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди". Я сказав, що він хоче втягнути Україну у великий скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ними обговорюю такі речі за зачиненими дверима! Він нам так допомагає! Я б ніколи не в'їхав у цю стіну! Тому я й казав: ми не проводили цю операцію, нас втягли. Так і було. Тому що не літаком, а автобусом вони заїхали у Мінськ, їх поселили у санаторій біля Лукашенка. Коли він зрозумів, що його ідеї були "хлопнуті" і розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого - у засоби масової інформації України він її злив", - сказав президент.

Президент додав, що керівник ОП Андрій Єрмак не міг давати вказівки щодо зупинки операції із "вагнерівцями".

"Ось і вся історія. Більше я не хотів зустрічатися з цією людиною, яка не є розвідником нашої держави. Всі мої розпорядження - письмові. Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? У нього немає повноважень. А якщо він його слухався - як він міг його слухатися? Немає повноважень! Міністр оборони і президент - все", - сказав президент.

"Росіяни раділи, що нас "удєлали"

Президент України зазначив, що ця сторінка в житті української розвідки щодо спецоперації із затриманням бойовиків ПВК Вагнера підірвала репутацію нашої держави.

"Я вам вже навіть не кажу, як росіяни на це відреагували. Я отримав інформацію, як вони раділи, що нас "удєлали". Мені соромно за цей епізод в житті розвідки і видатних українських розвідників. Я кажу відверто, що ми були слабкі у цій операції. Через те, що Бурба розповідає цю інформацію, нічого хорошого для репутації нема", — сказав Зеленський.

На Бурбу готували замах

Глава держави також заявив, що на Бурбу готували замах за межами України. Хто і коли готував замах, а також чи є підозрювані у цій справі, президент не повідомив.

"Через те, що він (Бурба - ред.) зараз розказує цю інформацію нічого гарного в цьому немає. Наприклад, ми отримали інформацію і попередили його, що на нього готується замах. Не всередині держави, слава Богу. Я сказав відповідним органам, незважаючи ні на що, надати йому "Альфу", все що потрібно. Потужну охорону", - заявив глава держави.

Пресконференція Зеленського: як вдалося попередити замах на Бурбу

"Поставив президента перед фактом"

Операція щодо затримання у Білорусі російських найманців із ПВК “Вагнера” переносилася тричі і щоразу перенесення ініціював колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За словами Арестовича, операція із затримання “вагнерівців” мала дві фази. “Перша - це зібрання протягом двох років даних на цих "вагнерівців", потім - спроба їх захопити. У СБУ ці матеріали були передані Василем Бурбою лише в липні 2020-го року”, - нагадав він.

Радник керівника ОПУ вважає, що перша частина була блискучою, але з реалізацією другої вийшла заминка через недостатню кількість доказів щодо “вагнерівців” для того, щоб пред’явити їм обвинувачення.

“Фотографія у військовій формі зі зброєю або балачки по телефону, що "я когось вбивав", не є доказами процесуальними у справі. Згідно із міжнародним законодавством, захопленим громадянам іншої країни протягом декількох годин мають бути пред'явлені обвинувачення або підозра, - і лише після цього треба було затримувати. Це було не готове”, - пояснював Арестович.

Саме тому, за його словами, Бурба 24 липня попросив офіцерів СБУ перенести операцію, яку було заплановано на 25 липня. Поза тим, він начебто проявив самоуправство.

“Є дані, що він почав активну фазу операції, тобто переміщення найманців у Білорусь, без відома президента України або уповноважених ним осіб. Одноосібно! І потім поставив президента перед фактом”, - заявив Арестович.

Внаслідок таких самоуправних дій начальника ГУР Міноборони, стверджує він, співробітникам СБУ довелося в шаленому темпі, в коридорі на коліні виписувати підозри.

“Якби їх захопили 25-го, то за декілька годин після того, як приїхав би російський консул, ми б їх з вибаченнями відпустили, бо не було жодних підстав їх затримувати”, - переконував радник голови ОПУ.

Також Арестович зауважив, що після того, як “вагнерівці”, для яких придбали 33 квитки до Туреччини, тиждень прожили в центрі Мінська, за розпорядженням саме Бурби їх перевезли до резиденції, де їх зрештою затримали білоруські силовики.

“Єдина людина, за свідченням цих офіцерів (СБУ), яка знала, куди він їх перевіз - це був сам Василь Бурба. Ніхто більше не знав. І через добу їх "беруть" білоруські спецслужби”, - натякнув Олексій Арестович.

Олексій Арестович розповів про головну стратегічну помилку Василя Бурби

"Авантюрне планування" операції

Арестович наголосив, що Бурба під час планування операції із затримання "вагнерівців" припустився стратегічної помилки.

"Моя версія така, Василь Бурба щонайменше авантюрним плануванням зробив так, що операція не могла не провалитися", — сказав Арестович.

За його словами, головною стратегічною помилкою було те, що транзитною країною обрали Білорусь напередодні президентських виборів.

"Там контррозвідувальний поліцейський був доведений до просто неможливого. Будь-які особи, які збиралися більше ніж троє, тим більше спортивної статури, одразу арештовувалися білоруською поліцією, або КДБ", — пояснив радник керівника ОП Андрія Єрмака.

"Чорний полковник" за режиму Порошенка"

Арестович також заявив, що Бурба "дуже схожий на "чорного полковника" за режиму Порошенка", швидко пішов кар'єрними сходами й "виконував особливі завдання".

"Я думаю, що пан Василь Бурба, який мені дуже схожий на "чорного полковника" за режиму Порошенка, який виконував особливі завдання. Людина, яка розганяла Майдан, потім його перевели в ГУР, бо там не люстрували. Потім він стає начальником ГУР і за два роки з генерал-майора в генерал-полковники - це небачений військовий зліт. Це означає, що він виконував деякі завдання, про які треба питати президента Порошенка. І про цей кар'єрний зліт", - сказав Арестович.

Радник керівника Офісу президента також звернув увагу, "чому чотири справи на Василя Бурбу заведені і досі тривають, і відносно контрабанди в ООС... І питання полягає ось в чому. Чи був це свідомий злочинний замисел, чи це був наслідок авантюрного планування".

Дуже схожий на "чорного полковника" при режимі Порошенка - Олексій Арестович про Василя Бурбу

Що каже нинішня розвідка про "вагнергейт"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України бригадний генерал Кирило Буданов вважає неприпустимим, що справа про "вагнерівців" виноситься в медіапростір, оскільки закрита інформація не має бути доступна усім. Про це він сказав 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, в жодній цивілізованій країні немає, щоб закрита інформація щодо проведення спецоперацій виносилася назагал.

"Я, як кадровий офіцер спецслужби, вважаю трошки недоцільним, коли питання проведення спеціальних операцій виноситься у публічне поле. У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо. Цього немає ніде. Якщо хтось може сказати, що це помилка, скажіть країну, у якій ви можете показати подібне розслідування. Ці речі ніколи не виходять у публічне поле", - сказав Кирило Буданов.

На запитання в студії про те, чи міг взагалі керівник ОП Андрій Єрмак впливати на хід проведення спеціальної операції, він відповів: "Я з повною відповідальністю можу вам сказати, що згідно із законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу".

Також Кирило Буданов прокоментував наказ колишнього керівника розвідки Василя Бурби у справі щодо "вагнерівців". Окрім того, Буданов запевнив, що це питання варто поставити слідчим органам, які мають розібратися, хто і куди "злив" інформацію.

"Всі документи всі охочі мали змогу передати Тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. Тимчасова слідча комісія мала відкриту частину і закриту частину. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник Головного управління розвідки пан Бурба, надавали свої матеріали, свої свідчення. Все, що вони хотіли, вони туди надали. Що за матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Мабуть, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, що саме і хто куди злив, що показав чи навіщо дезінформують суспільство.

"Я вважаю недоцільним, коли проведення спеціальних операцій виноситься у публічне поле" - Буданов про "Вагнергейт"

Ставити крапку в операції затримання "вагнерівців" не можна

Народний депутат від “Слуги народу” Олексій Жмеренецький, який входив до Тимчасової слідчої комісії ВР у справі “вагнергейту”, стверджує, що всі російські найманці, щодо яких зібрано оперативну інформацію, перебувають “під глобальним прицілом”. Про це він заявив 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, операцію із затримання “вагнерівців” не можна розділити на дві фази. Збір інформації щодо найманців був незалежним процесом і його результат ще може бути відчутним.

“Дані були зібрані щодо понад 300 бойовиків, які становили оперативний інтерес. З цими бойовиками продовжують працювати. Когось виловлять на території інших країн. Тому що вони "заробітчани", вони їздять по всьому світу і продовжують воювати. Тому ставити крапку тут взагалі не можна. Ці всі люди - вони під глобальним прицілом”, - запевняє нардеп.

Операція із виманювання “вагнерівців” з території Росії проводилася як окремий захід, підготовка до якого тривала всього два місяці. Окрім примушування літака з найманцями до посадки, українські спецслужби розглядали можливість міжнародного співробітництва, щоб повернути їх з Туреччини.

“Якщо їх арештують в Білорусі, розглядався варіант того, щоб повернути їх з Білорусі. Розвідка завжди паралельно пропрацьовує різні подібні варіанти, тому що в ході заходу можуть бути певні збої”, - зауважив Жмеренецький.

ТСК не вдалося знайти відповідь на запитання, чому не був достатньо пропрацьований варіант повернення з Білорусі і підозри оформлювалися вже після того, як "вагнерівців" затримали. На його думку, це може свідчити про погану координацію між правоохоронними органами і ГУР, через що завчасно не були підготовлені документи.

“Якби літак посадили, то справді, їх би довелося екстрадувати назад в Росію, тому що всі ці документи оформляли після затримання в Білорусі”, - зазначив член ТСК.

За словами Жмеренецького, єдиною людиною, яка стверджувала, що якісь вказівки чи рекомендації щодо справи “вагнерівців” давав голова Офісу президента Андрій Єрмак, є колишній начальник розвідки Василь Бурба. При цьому він сам підтвердив, що ані Єрмак, ані будь-який співробітник Офісу президента не уповноважений давати йому накази.

“Я особисто перепитував його багато разів для протоколу, чому він виконував цей наказ. Він сказав, що виходячи з певних обставин, з присутності Єрмака на якихось нарадах він зробив висновок, що може виконувати його розпорядження. Тому для ТСК юридично немає жодного розпорядження президента, немає жодного наказу Єрмака, бо він не уповноважений давати такі накази. Юридично наказ про перенесення операції дав Бурба, тому що інших підстав у нього не було, крім свого власного рішення”, - заявив Олексій Жмеренецький.

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