Шлюб з 14 років, повернення прізвища і "важке" розлучення: які загрози несе новий Цивільний кодекс

Верховна Рада, голосування / © УНІАН

Реклама

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу і документ одразу спричинив хвилю обговорень у соціальних мережах. Українців найбільше хвилюють речі, які напряму стосуються особистого життя: розлучення, укладення шлюбу, «повернення» прізвища та навіть «статус заручин».

Адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua пояснив, що з цього правда, а що перебільшення, і які ризики насправді приховує законопроєкт.

Розлучення може стати довшим і складнішим

Тема розірвання шлюбу викликала найбільше занепокоєння українців. У соцмережах пишуть, що після ухвалення нового кодексу розлучитися стане значно важче.

Реклама

За словами адвоката, вже зараз цей процес рідко буває швидким, особливо якщо в подружжя є діти. Суди часто дають час на примирення, і це може затягувати справу на місяці або навіть роки.

Він наводить приклад зі своєї практики: півроку розгляду в суді першої інстанції і ще півтора року — в апеляції. У підсумку розлучення тривало майже два роки.

«Суди дають істотний час для примирення. І зараз ці питання є», — пояснює ТСН.ua Роман Ухов.

Після ухвалення нового кодексу, за словами адвоката, ситуація може ускладнитися ще більше. Втім причина — не в прямих заборонах.

Реклама

«Суди без нової практики будуть працювати повільніше», — пояснює адвокат.

Тобто йдеться не про нові обмеження, а про те, що система певний час звикатиме до нових норм.

Шлюби з 14 років

Ще одна тема, яка активно лобговорюється в Мережі — нібито дозвіл на шлюби з 14 років.

Адвокат пояснює, що такої норми в законопроєкті немає. Водночас і раніше суд міг дозволити шлюб у виняткових випадках — але це поодинокі ситуації.

Реклама

«Ніхто не буде дозволяти 14-річним дівчаткам просто так виходити заміж», — наголошує він.

За словами Романа Ухова, ця практика існує давно, водночас не має масового характеру.

Чи можуть змусити змінити прізвище після розлучення

Ще один популярний страх українців щодо нового кодексу — що чоловік нібито зможе змусити колишню дружину повернути прізвище.

За словами Романа Ухова, це не відповідає дійсності. У чинному законодавстві такої норми немає, і її поява виглядає малоймовірною.

Реклама

Ба більше, навіть у гіпотетичній ситуації людина може знову змінити прізвище.

«Змусити людину це зробити — це нісенітниця», — пояснює ТСН.ua адвокат.

Юридичний статус заручин

У соцмережах також активно обговорюють «узаконення заручин». Дехто вважає, що це нова норма у законопроєкті.

Насправді, як пояснює ТСН.ua Роман Ухов, такі норми вже існують у Сімейному кодексі. Йдеться про можливість домовленостей перед шлюбом і навіть компенсацій у разі його зриву. Фактично їх просто переносять у новий документ.

Реклама

«Ці норми і так існують», — коментує Роман Ухов.

Новий цивільний кодекс: що насправді викликає найбільші ризики

Попри гучні дискусії навколо «сенсаційних» тем, адвокат наголошує, що основні проблеми законопроєкту — не в них.

За словами Романа Ухова, реальні ризики стосуються складніших речей: правил судочинства, права власності та роботи реєстрів. Саме вони можуть вплинути на життя значно сильніше, ніж питання, які обговорюють в соцмережах.

Зокрема йдеться про ситуації, коли нові правила можуть застосовуватися до вже відкритих судових справ.

Реклама

«Людина починала судитися за одними правилами, а закінчити справу може вже за іншими», — пояснює ТСН.ua адвокат.

Також, за його словами, є ризики, що помилки в державних реєстрах можуть фактично «перекривати» реальне право власності.

Чому документ критикують у парламенті

За словами Романа Ухова, до законопроєкту вже є серйозні зауваження — зокрема, десятки сторінок критики підготувало Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради.

Адвокат вважає, що головна проблема — не самі ідеї, а їхня реалізація.

Реклама

«Головний ризик — не новизна, а невизначеність», — пояснює він.

Якщо ухвалити документ поспіхом, це може призвести до хвилі судових спорів, проблем із реєстрацією майна та відмов нотаріусів, попереджає Роман Ухов.

Що буде з законопроєктом далі

Окреме питання — чи варто проводити таку масштабну реформу саме зараз, каже адвокат. На його думку, спочатку варто зосередитися на змінах у кримінальному праві та судовій системі, а тоді вже повертатися до Цивільного кодексу.

«Я вважаю, що це питання необхідно вирішувати після завершення війни», — каже Роман Ухов.

Реклама

Після першого читання законопроєкт направили на доопрацювання. За словами адвоката, цей процес може затягнутися.

«Він може два-чотири роки бути в комітеті», — пояснює ТСН.ua Роман Ухов.

Водночас дискусія щодо нового Цивільного кодексу в суспільстві набирає обертів. Але поки в соцмережах сперечаються про шлюби та прізвища, Роман Ухов закликає звернути увагу на значно глибші проблеми, які можуть визначити, як працюватиме вся система цивільних прав в Україні.

Новини партнерів