Шлях до миру: експерт ошелешив, що буде після закінчення війни в Україні

У соціальних мережах активно обговорюють новину про те, що воєнний стан в Україні не скасують після припинення бойових дій.

За словами нардепа Ярослава Юрчишина, передумовою для такої відміни є гарантії безпеки, а найкращою гарантією для України є членство в НАТО. Тому українцям слід готуватися до тривалого періоду повернення до мирного життя.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, як саме має закінчуватися війна та яким може бути перехідний період від війни до миру.

Мир з Росією не можливий на десятиліття

За словами військового експерта Ігоря Романенка, у цьому контексті варто розрізняти, що таке зупинення бойових дій і що таке оформлення мирної угоди.

"Справа в тому, що миру з Росією у нас може не бути 5, 10 і більше років. Особливо після того, як російські війська стерли з лиця землі українські міста та села. Нагадаю, що, наприклад, мирна угода між Японією та РФ залишається непідписаною з 1945 року, тобто вже 80 років. А загалом, мир для України наступить лише тоді, коли ми вийдемо на вирішення питання з РФ щодо повернення до кордонів 1991 року, а це дуже довга історія, важкий шлях", – пояснює ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Коли настане час для виборів?

Експерт додає, що зараз йдеться лише про питання зупинення ведення бойових дій.

"Зупинення ведення бойових дій та перемовини щодо цього, це буде дуже складний та нелегкий процес. І я гадаю, що під час нього наші союзники м’яко або жорстко будуть піднімати питання щодо проведення виборів в Україні – президентських, парламентських та місцевих. Звісно, щоб не проводити виборів, можна безкінечно продовжувати на три місяці дію воєнного стану в країні. Але після зупинення ведення бойових дій, запроваджувати воєнний стан знову вже не вийде, доведеться так чи інакше виходити на вибори з усіма наслідками. Переможці виборів будуть вирішувати подальші питання щодо відновлення України", – зазначає Ігор Романенко.

Чи поїдемо за кордон – залежить від умов припинення вогню

Ми поцікавилися у експерта: у випадку припинення бойових дій, чи дозволять українцям виїжджати за кордон і чи буде після цього продовжуватися мобілізація?

Ігор Романенко каже, щоб відповісти на ці питання треба дивитися, на яких саме умовах буде підписаний документ відносно припинення ведення бойових дій.

"Все залежить від підписаних умов. Тільки після цього можна буде вирішувати подібні питання – виїзду за кордон та інших, у тому числі, мобілізації. Розумієте, питання мобілізації, ротації та демобілізації потрібно відпрацьовувати на законодавчому рівні, вони тісно пов’язані між собою. І не вирішивши за три роки питання з мобілізацією, наші парламентарі чотири місяці розглядали питання демобілізації. В умовах, коли у нас хронічно не вистачає людей, розгляд питання демобілізації, на мою думку, – це злочин, який міг призвести до окупації України. Але це не завадило депутатам цим займатися з популістським запалом", – зазначає Ігор Романенко.

Мобілізація і демобілізація

Генерал-лейтенант додає, що питання ротації, яке теж активно піднімалось військовими, депутатів чомусь цікавило найменше або вони робили вигляд, що воно не першочергове.

"Але це абсолютно не так. Щоб своєчасно проводити ротацію, треба мати резервні війська, які б замінювали підрозділи, які воюють на фронті. А звідки їх взяти, якщо у нас питання мобілізації не вирішується три роки, як в таких умовах можна говорити про своєчасну ротацію та демобілізацію? Якщо ж нам вдасться вийти на зупинення бойових дій, тоді і з’явиться можливість для демобілізації та ротації на законодавчому рівні, а не тільки по військах", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав чи скасують воєнний стан одразу після припинення вогню: що кажуть у Раді.

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