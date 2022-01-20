Шлях до одужання завдовжки в чотири роки: лікарі розробили спецоперацію з порятунку 11-річного хлопчика

Шлях до одужання завдовжки в чотири роки: лікарі розробили спецоперацію з порятунку 11-річного хлопчика

Нейрохірурги працювали 13 годин поспіль.

Нейрохірурги дитячої національної лікарні "Охматдит" розробили цілу спецоперацію з порятунку 11-річного Богдана Каська. Вони спочатку встановили конструкцію з карбону й титану, яка допомогла не задихнутися хлопцю і виправити деформовану шию.

Як повідомляється 19 січня в сюжеті ТСН.19:30, Богдан - єдина дитина в Україні, яка жила з таким гала-апаратом. А тоді Богдану зробили надскладну операцію на шийному відділі хребта, щоб закріпити результат і повернути хлопчика до звичайного життя. Його ніби закували у переносну в'язницю.

Коли з лікарні Богдан повернувся до дому - 12 братів і сестер не могли повірити, що з цієї конструкцією можна жити. Богдан довелося всьому навчитися спочатку - навіть їсти і пити.

А почалася ця історія 4 роки тому. Богдану видалили величезну пухлину, що розташовувалася вздовж шийних хребців. А після цього шия хлопця почала деформуватися. Була загроза переламу.

Щоб вирівняти шию Богдану встановили гала-апарат. І хоча це з боку виглядає, як апарат для тортур - Богдан навчився з цією конструкцією одягатися, бігати, стрибати. А от помитися і поспати - майже не можливо. Всі ці гвинти і штанги не давали йому навіть нормально лягти.

Батьки налаштовували Богдана на те, що 4-річний шлях до одужання - на фінішній прямій.

Тим часом в "Охматдит" нейрохірург Павло Плавський вивчив знімки і зазначив, що ця гала-конструкція зробила свої справу.

Шия вирівнялась голова піднялась - однак тепер хірурги мізкують, як закріпити цей результат і готуються до надскладної операції. Щоб продумати все до дрібниць надрукували 3-D модель шийних хребців Богдана.

Богдану стабілізували шию попереду. А найскладніший етап - зафіксувати задню частину шиї.

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Хлопець перед операцією сяяв. А мама не знаходила собі місця.

В операційній "Охматдиту" спершу готувалися анестезіологи - пів доби вони тримали Богдана в наркозі. Далі приєднуються нейрофізіологи. По всьому тілу Богдана встановили електроди. Під час всієї операції вони будуть контролювати, як нервові імпульси проходять від голови до кінцівок - для нейрохірургів це ніби прапорці на мінному полі.

Врешті нейрохірурги ухвалили остаточні рішення і взялися за ювелірну роботу - в кожен хребець шийного відділу закріплюють гвинти, через них пройдуть титанові штанги. Це одночасно тендітна і надміцна конструкція, яка допоможе Богдану закріпити шию і тримати голову. А головне - дорослішати і нормально рости.

Нейрохірурги лікарні "Охматдит" розробили спецоперацію з порятунку 11-річного хлопчика

Нейрохірурги працювали 13 годин поспіль. В реанімації Богдан прокинувся вже за північ.

Ця рідкісна операція для багатодітної родини була безкоштовна, а матеріали оплатив благодійний фонд.

Богдан тим часом категорично відмовився від інвалідного візка навіть в перший день після операції. А на 5 день після операції Богдан наважився спитати у свого нейрохірурга, коли йому можна буде сісти на справжній велосипед. І хоча зараз ще треба бути обережним - лікар переконує, що вже на весні його мрія здійсниться.

11-річний Богдан буквально виріс на очах своїх лікарів. Вони разом пройшли 4 річний надзвичайно складний шлях до одужання.

Нагадаємо:

У Дніпрі медики прооперували 2-річного малюка, який проковтнув елементи магнітного конструктора. Вони встигли роз'їсти дитині кишківник та до "почорніння" стисли окремі ділянки слизової.

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