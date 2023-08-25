"Шлях до перемоги дається великою ціною": як медики у Дніпрі цілодобово рятують поранених захисників (відео)

Лише до однієї лікарні Дніпра щодня доправляють з передової пів сотні поранених бійців. Це захисники, що постраждали під час боїв на Донеччині, Луганщині й Запоріжжі.

Медики у Дніпрі проводять операції для військових цілодобово і постійно вдосконалюють методи лікування.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Один з поранених — військовий Петро — отримав поранення ноги від уламків ворожих снарядів. Його рятує хірургиня — ретельно обробляє рану й бачить, що лікування дається взнаки.

Поранений військовий Петро / Фото: ТСН

"Зараз будемо висікати нежиттєздатні тканини та закривати ці дефекти за допомогою швів. Десь пʼять днів — і він зможе повернутися до свого повноцінного життя", - каже лікарка.

Від початку повномасштабного вторгнення енергетик Петро пішов до війська. Відтоді понад півтора року — у строю. Татуювання "Слава Україні!" зробив під час короткого перепочинку. Він з побратимами боронив Луганщину, зокрема, захищав Рубіжне.

Татуювання військового Петра "Слава Україні" / Фото: ТСН

"Від ранку до ночі [росіяни] криють артою з усього, що є. Вони як від початку війни лупили 24/7 цілодобово, так само й зараз. Нормально. Ми переможемо. Правда, як-то кажуть, не всі доживуть. Все буде Україна!" - каже військовий.

Медики ж визнають, що цей шлях до перемоги дається великою ціною. Вони цілодобово рятують поранених, що доправляють до Дніпра з передової.

"Можуть нам привезти 50, 60 хлопців за раз. У найбільшій кількості це мінно-уламкові ураження. Дуже багато до нас надходить хлопців з ампутаціями травматичними. Робимо все для того, щоб наші хлопці повернулися до якісного життя", - каже одна з лікарок Дніпра.

Поранений військовий Микола / Фото: ТСН

Військовий Микола теж дивується, що взагалі зміг оговтатися після тяжких поранень. Його доправили до лікарні у Дніпрі з-під Авдіївки з тяжкими пораненнями.

"Дрон-камікадзе стукнув. Уламкові численні — плече, голова, стегно. Буквально за два дні (лікарі — ред.) поставили на ноги", - каже військовий.

Він був водієм навантажувача, а став старшим стрільцем одразу після повномасштабного вторгнення. Каже, що росіяни за будь-яку ціну намагаються наступати.

"У них як ротація проходить — так вони і прощупують наші позиції. Починають лізти — получають, знову лізуть. І так до наступної ротації", - розповідає військовий.

Це вже його третє поранення за час служби, та він збирається знову повернутися до побратимів. Прагне якнайшвидшої перемоги. Вдома на нього чекають двоє синів-школярів.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Євген Карась припускає, що війна в Україні може затягнутися, якщо просування будуть повільні, а інтенсивність боїв буде високою. В такому разі більше українців будуть змушені йти служити.

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