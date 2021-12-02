Шлях героя, який дорослішав на очах глядачів ТСН: доброволець восьми рік поспіль боронить Україну

Він прийшов на війну з Майдану у 18 років.

Він дорослішав на очах глядачів ТСН, а став Героєм України із врученням ордена "Золота зірка" - це про Дмитра Коцюбайла, з позивним Да Вінчі - боєць, а потім і командир правого сектору, який створив один з найбоєздатніших підрозділів на фронті. Він мріяв стати художником, але - спочатку революція, а потім і війна. Про "правосека", його бої, дорослішання та кохання, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 грудня.

До трибуни Верховної Ради підійшов 26-річний чоловік у формі. Він отримує найвищу державну нагороду - у бордовій теці зірка Героя України. тепер це почесне звання носить Дмитро Коцюбайло - друг Да Вінчі.

Він - командир добровольців "Правого сектору". В кулуарах зізнається - у парламенті, при нагородженні, несподівано для себе дуже засоромився.

Він прийшов на війну з Майдану у 18 років. Вже за кілька місяців під Донецьким аеропортом 18-річний Да Вінчі отримає важке поранення, але з лікарні відразу повертається на фронт - і разом зі своїми тримає Піски. У травні 2015 юнак з побратимами займають оборону шахти Бутівка під Донецьком

Позивний Да Вінчі обрав сам собі - бо до війни планував стати художником. Але це так і залишилося дитячою мрією. Простий хлопець з Прикарпаття - його прадід був ветераном УПА. А правнук навчився стріляти майже з усіх видів озброєння і став легендою фронту, ним та побратимами-"правосєками" лякає дітей російський телевізор. Він жодного дня не служив в збройних силах, тому й на державні нагороди претендувати не міг.

У надрукованому переліку історій народних героїв історія Дмитра Коцюбайла - друга Да Вінчі під номером 1 - геройське звання від народу він отримав 9 червня 2017 у Кропивницькому.

Саме на фронті він зустрів своє кохання. Також щороку на День незалежності друг Да Вінчі влаштовує вечірки - без алкоголю та лише для патріотів.

Символ їхнього підрозділу - вовк, дикий вільний та нескорений. Дмитро Коцюбайло має друга - справжнього вовка, на ім'я Вульф. І з ним ТСН теж добре знайома. Під час літнього всеукраїнського туру він подружився з ведучою Лідією Таран

У Київ його запросили напередодні. Про те, що отримає найвищу нагороду, не вірив до останнього. Тепер Дмитро тримає зірку і каже - це їхня з побратимами - одна на всіх.

Зі столиці, він знову повернеться на фронт до тих, з ким вже восьмий рік боронять Україну, бо разом колись дали присягу добровольця.

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