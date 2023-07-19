Шляхом спроб і помилок: історія 22-річного юнака, який власноруч майструє дрони-камікадзе на фронт

Зараз дрони - це зброя, яка допомагає наближати Україні перемогу й зберігати життя бійців. Їх тепер розробляють навіть самоучки у гаражах, аби хоч якось підтримати ситуацію на фронті.

Євген Гнаток, 22-річний самоучка, просто у власному гаражі розробив і виготовив наземний дрон-камікадзе "Сірко". Його легко зібрати, він недорого коштує і вправно виконує свою роботу — може і ворога підірвати, і боєприпаси підвезти, і ситуацію для воїнів розвідати.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

Перші такі дрони вже поїхали на фронт. Тепер їх там десятки — вже вдосконалених версій. А народився дрон на світ у приміщенні, де колись зберігалося какао.

Наземний дрон-камікадзе "Сірко" / Фото: ТСН

Нині тут кустарне виробництво дронів, а їхньому розробнику Євгену Гнатоку — лише 22. Хлопець каже, що всього, що вміє, його вчили не у виші. Він за освітою взагалі-то токар.

Євгену Гнаток — розробник наземного дрону-камікадзе "Сірко" / Фото: ТСН

"Перші ази, зацікавленість саме вітчим дав — інженер важких ракетоносіїв. Дещо з дитинства взяв, дещо вже сам навчався. Потрібна ходова частина - я подивлюсь в Інтернеті, і вже пробую, роблю", розповідає хлопець.

Ідея створити дрон прийшла коли він сам був на фронті — спершу на Київщині, потім на Донбасі.

"Коли побачив трішки подібних установок, вирішив, що, в принципі, робити їх я буду трішки кориснішим", - пригадує юнак.

Шляхом спроб і помилок Євген створив свій перший наземний дрон. Тоді ще в гаражі, де сам і жив під час блекаутів.

Наземний дрон-камікадзе "Сірко" / Фото: ТСН

Потім з розробником дрона зв'язався хлопець з фронту і сказав, що така річ їм стане дуже в нагоді. На його честь винахідник назвав свою розробку "Сірком". А далі з кожним новим запитом від військових відшліфовував кожну наступну роботу. Зараз таким дроном можна підвозити боєприпаси, вести розвідку й підривати живу силу та техніку ворога.

"Грузопідйомність їх дозволяє до 120 кілограм піднімати. Якщо ж ідуть танки на прорив чи ще якось, можна просто так пустити ці дрони і підривати ці танки", - каже винахідник.

Зараз хлопець працює вже над 5-ою версією "Сірка".

Зараз Євген працює вже над 5-ою версією "Сірка" / Фото: ТСН

"Яким би він не був: грузовим, розвідником чи ще кимось - основна його задача в майбутньому або самознищитися, щоб установка не потрапила в чужі руки, або підірвати техніку ворога", - каже юнак.

Таких дронів нині на фронті вже десятки. Ціна одного - 30 тисяч гривень. Це вартість самих комплектуючих. Євген не бере ні копійки за роботу. Навпаки, ще й сам купує деталі.

"Я намагаюся робити ці дрони найбільш якісно. Навіть якщо я на чомусь економлю, то не на тих агрегатах, на яких просто не можна економити", - наголошує винахідник.

Подібні наземні дрони створюють і волонтери на Прикарпатті. Ними можна евакуювати поранених і замінувати позиції російських окупантів. А в їхній основі - плата й колеса від гіроскутера.

Ще одна українська розробка — "Перун" — ударний дрон, який знищує цілі батальйони ворожої техніки.

Євген свої дрони поки вважає експериментальними. Хоч вони й показують ефективність на фронті, хлопець переконаний - їх ще є чим покращити.

Наземний дрон-камікадзе "Сірко" / Фото: ТСН

"Все, що я можу собі уявити, — все реально. Це будуть уже не такі установки, це буде щось більш продумане", - каже хлопець.

Водночас винахідник вже нарощує виробництво, аби створити ще більше таких дронів, які необхідні військовим для захисту України.

"На зборі назбирали майже 400 тисяч. За ці гроші вже можна якось більш масово якусь серію випустити. Якщо ставити на лінійку, на масове виробництво, як зараз це буде, то в принципі за 2 тижні півтора десятки можна зробити", - припускає винахідник.

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко / Фото: ТСН

"Зараз Україна попереду всього світу щодо використання у воєнних цілях саме дронів. Виходячи з цього ми бачимо, що багато компаній, фірм, підвалів, гаражів почали зараз виробляти ці дрони. Кожен на своєму рівні приносить якусь користь", - додав секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео за цим посиланням: "Дрон "Сірко" – українська інновація та незамінна допомога на фронті"

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