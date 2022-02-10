Шлюб онлайн: Федоров розповів, чи можна буде одружитись за допомогою "Дії"

У застосунку найближчим часом може з'явитися свідоцтво про шлюб.

Українці матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою застосунку "Дія".

Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скоро вже можна буде подати онлайн-заяву на шлюб. Ця послуга у нас в бета-тесті. Але особисто все ж прийти треба буде, щоб поставити підписи. Але вже не треба особисто подавати заяву, обирати дату шлюбу, як ми всі це з вами робили. Тепер це можна буде зробити онлайн", - повідомив Федоров.

Також у застосунку найближчим часом може з'явитися свідоцтво про шлюб.

"Цей документ обов’язково з’явиться. Але зараз ми на цьому не сфокусовані, бо в отриманні інших послуг він не дуже використовується. Ми зосереджені на запуску послуги і намагаємося зробити так, щоб реєстри між собою обмінювалися даними. Тобто, щоб не робити багато різних довідок, а щоб реєстри самі між собою забирали дані. Ну, наприклад, із витягом "про прописку". ДМС працює над тим, щоб паперова довідка, яку вам видали разом з ID-карткою, була не потрібна. Щоб державний орган, який у вас затребує цей документ, вже сам зміг перевірити вашу “прописку”, - пояснив віцепрем’єр-міністр.

Він наголосив, що додати в "Дію" свідоцтво про укладення шлюбу - це не проблема, проте наразі це не є першочерговим завданням.

"Думаю, що зараз всі одне одному довіряють. Насправді відобразити це в "Дії" не проблема. З часом ми це зможемо зробити, якщо буде треба для різних життєвих ситуацій. Але наша філософія не відцифровувати все, а щоб дані по державних органах бігали замість людей", - пояснив міністр.

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