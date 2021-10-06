10-кілометровий відрізок траси у Львівській області перекрили через забруднення токсичною речовиною

10-кілометровий відрізок траси у Львівській області перекрили через забруднення токсичною речовиною

50-річного водія з опіком стопи забрали до лікарні.

Через розгерметизацію цистерни, яка перевозила каустичну соду, довелося перекривати трасу Ковель-Жовква на Львівщині. 10 кілометрів дороги забруднений токсичною речовиною.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Рідка каустична сода - їдка речовина, яка спричиняє хімічні опіки. За попередніми даними, водій вантажівки, який перевозив небезпечний вантаж, побачив, що цистерна тече, зупинився і відчепив її. Але рідкий натрій вже пошкодив метал. Тож цистерна спочатку похилилася, а потім перевернулася.

50-річного водія з опіком стопи забрали до лікарні. Саму речовину знешкоджували рятувальники, які у захисних костюмах кілька годин водяними стволами осаджували хмари з випарами.

Наразі рух трасою відкрили, небезпеки, запевняють фахівці, немає.

Нагадаємо, що напередодні сталась масштабна аварія також на Львівщині. Там зіткнулось п’ять автомобілів - одна людина загинула. Рух трасою Київ-Чоп поблизу Яричева повністю був перекритий.

Новини України: на трасі "Ковель-Жовква" розлилась токсична речовина

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