Шматок металу в морозиві та скло в гематогені: як в Україні отримати компенсацію через неякісні продукти

Шматок металу в морозиві та скло в гематогені: як в Україні отримати компенсацію через неякісні продукти

Через неякісні продукти харчування українці можуть отримати компенсації.

У Києва подружжя купило дві банки морозива. В одній із них дівчина знайшла шматок металу та одразу через соцмережі звернулась до виробника.

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Про це 31 січня йшлося у сюжеті ТСН.19:30.

Кияни придбали морозиво з металом та гематоген зі склом

Дівчина, яка придбала морозиво з "сюрпризом", розповіла, що у банці був шматок металу, який схожий на голку. Кияка вчасно помітила знахідку та опублікувала допис у соцмережі. На це одразу відреагував виробник. Там запевнили, що проводять службове розслідування.

"Представники торгової марки мені зразу відповіли і перепросили. Вибачення - це добре, але що за ситуація? Якби це їла дитина?", - каже киянка Яна Гаценко.

Виробник попросив жінку показати чек з магазину, проте вона його не забрала. Також представники виробника морозива, у пакуванні якого знайшли шматок металу, уточнили, де жінка придбала десерт та чи було пошкоджене пакування.

Небезпечна знахідка: киянка натрапила на голку у відерці морозива

"Коли вони запитали, я спеціально почала все передивлятися. Всяке буває, але нічого не знайшла. Це все було вже в упаковці", - додає Яна Гаценко.

Згодом до Яни особисто приїхали представники виробника морозива. Вони забрали банку на експертизу та перепросили через неякісну продукцію.

Ще одна постраждала від недобросовісних виробників Юлія придбала в аптеці гематоген з "сюрпризом". Коли вона почала його їсти, то всередині виявила скло. Жінка каже, що ледь не зламала зуб через знахідку. Тепер Юлія готує звернення до Держпродспоживслужби.

Адвокат розповів, як отримати компенсацію через неякісний товар

Схожі історії ТСН неодноразово розповідала раніше: про защіпку для волосся в банці консервованих баклажанів, про мишачу голову в замороженій квасолі, про недопалок з ієрогліфом у китайському чаї. А найчастіше неприємні сюрпризи знаходять у буханках хліба - тут і хробаки, і мишачі відходи, і метал, і гума. В усіх таких випадках, розповідає адвокат, можна розраховувати на компенсацію. І що більше доказів є, то більше шансів її отримати.

"Тут документи, покази свідків, фото, відео – це все є незалежними доказам. Можна компенсувати, як вартість продукту, тому що продукт неналежної якості і виробник має повернути кошти за його продаж. І якщо було якесь лікування, моральна шкода, ми можемо на неї розраховувати", - каже адвокат Віталій Собкович.

Розмір компенсації в кожному випадку визначають індивідуально. Це може бути від кількохсот до кількох десятків тисяч гривень.

Що кажуть у Держпродспоживслужбі

Заступник керівника Управління Держпроспоживслужби у м. Києві Юрій Миркєєв розповів, що через неякісну продукцію вони можуть карати підприємців.

"Будуть застосовуватися заходи залежно від ступеня ризику життю та здоров'ю людини. Це може бути припис чи навіть рішення про тимчасове обмеження виробництва", - каже Юрій Миркєєв.

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