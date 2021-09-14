Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19: коли вона буде

Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19: коли вона буде

Прем’єр наголосив на важливості вакцинації саме зараз.

В Україні в 2022 році може, імовірно, може бути ревакцинація проти коронавірусу. Наразі до цього готуються всі країни.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль під час прессконференції 14 вересня.

"Чому важливо вакцинуватися всім до кінця року? У наступному році, ймовірно, може бути ревакцинація. Тобто всі країни до цього готуються, тому що невідомо, які штами будуть з'являтися, як буде поводитися вірус. Суміщення вакцинації і ревакцинації дуже небажане, тому що буде збивати певний ритм. Тому дуже важливо максимальну кількість дорослого населення вакцинувати цього року", - пояснив Шмигаль.

Крім того, він розповів, що на сьогодні в Україні є 10 млн доз різних вакцин. Наразі вакциновано проти коронавірусу дещо більше 25% дорослого населення і до кінця року, у планах МОЗ, щепити ще 24-25 млн українців. Тоді це буде практично 100% дорослого населення.

"Тобто будь-яка вакцина з чотирьох видів доступна зараз будь-кому, є вибір. Ми зробили близько 11 млн щеплень вже на сьогоднішній день. І близько 4,8 вакциновані двома дозами - це трошки більше 25% дорослого населення. 24-25 млн ми маємо вакцинувати до кінця року - це буде практично 100% дорослого населення, і це є план Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набирає чинності через 7 днів від моменту публікації.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна перейде до "жовтої" зону епідемічної небезпеки.

А тим часом Віталій Кличко заявив, що Київ готується до суворого локдауну. Вакцинація – сьогодні головна умова для його уникнення.

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