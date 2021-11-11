Шмигаль пояснив, що буде з тарифами на комунальні послуги та назвав ціни

Шмигаль пояснив, що буде з тарифами на комунальні послуги та назвав ціни

Глава уряду запевнив, що тарифи будуть стабільними протягом усього опалювального сезону 2021-2022 років.

Протягом найближчого пів року, під час опалювального сезону 2021-2022 років, в Україні не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги.

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Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ціни і тарифи залишаються стабільними - такими як і були. Навіть стають меншими - наприклад, на електроенергію. Або стають значно меншими, ніж сьогодні є в Європі або в світі - як ціна на газ для населення 7,96 грн. Ключове: тарифи і ціни незмінні протягом опалювального сезону, і вони помірні для людей", - сказав глава держави.

споживання до 250 кВт-год на місяць - 1,44 грн за кВт-год;

споживання понад 250 кВт-год на місяць - 1,68 грн за кВт-год (за весь обсяг споживання).

"Ціни. Електроенергія - 1,44 грн для 80% громадян, 1,68 грн - незміниий тариф для усіх інших, хто використовує понад 250 кВт", - уточнив Шмигаль.

Тарифи на газ для населення на опалювальний сезон:

7,96 грн за один кубометр - річний тарифний план "Фіксований" від "Нафтогазу".

"Газ - 7,96 грн для всіх пропонує "Нафтогаз". Ціни навіть для тих, хто попадає на постачальника "останньої надії", кого "кинули" приватні постачальники, також платять 7,96 грн", - зазначив глава держави.

Також мають бути стабільними й тарифи на теплопостачання та гарячу воду.

"Ціни на тепло - ми підписали меморандум з місцевим самоврядуванням, дали частину податку з доходів фізичних осіб, частину з акцизу, віддали місцевому самоврядуванню наступного року. Це понад 30 млрд грн, яких повністю достатньо, щоб органи місцевого самоврядування спокійно втримали тарифи на тепло і гарячу воду на минулорічному рівні. Ті громади, де індекс податкоспроможності недостатній, - це близько 60 громад, - ми їх підтримуємо окремою субсидією", - пояснив Шмигаль.

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