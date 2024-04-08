Сходив до військкомату і помер: рідні звинувачують ТЦК у смерті чоловіка, військові пояснили ситуацію

У Хмельницькому рідні Андрія Панасюка звинувачують у його смерті центр комплектування. Мовляв, 41-рінчого чоловіка силоміць повезли на медичну комісію, а коли йому стало зле не викликали швидку. У ТЦК усе заперечують.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Чоловіку вдома стало зле після відвідин ТЦК

Дружина Андрія Панасюка каже - чоловіку стало зле після того, як його із двору забрали до ТЦК. Вже під час проходження комісії у нього різко піднявся тиск. Рідні кажуть Андрій страждав на гіпертонічну хворобу.

"Тиск за 200 при такому тиску, людині швидку викликають, ви розумієте", - каже дружина чоловіка Алла Олійник.

Дружина покійного Алла Олійник

Вдома стан чоловіка погіршився, і лише пізно ввечері швидкою його привезли до лікарні. Андрій вже був у комі і це був інсульт, кажуть медики.

"Пацієнт був доставлений до нас о 23:00, стан його був коматозний, були присутні судоми. Операція тривала кілька годин, в 6:30 закінчилась, але пацієнт так і не прийшовши до свідомості помер", - каже директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк.

Тепер родичі у всьому звинувачують ТЦК.

"При такому тиску потрібно було, я не знаю, що там за терапевт сидить++його повинні відразу б додому відпустити, я б щось зробила, а вже запізно було", - каже Алла Олійник.

Що кажуть у ТЦК

Військові інцидент відразу прокоментували, кажуть чоловік ухилявся від служби свідомо.

"Було звірено його дані, виявилось, виявилось, що громадянин Панасюк перебуває в розшуку з травня 2023", - каже начальник Хмельницького міського ТЦК Олександр Фурман.

Начальник Хмельницького міського ТЦК Олександр Фурман

Але підтвердили в ТЦК Андрію дійсно стало зле, допомогу йому пропонували.

"Під час проходження комісії у людини виявили підвищений артеріальний тиск, лікар терапевт дала ліки, перевірили ще раз – тиск був підвищений. Відповідно було запропоновано викликати швидку, на що він відмовився, сказав, що не потребує", - каже Олександр Фурман.

Андрія направили на додаткове обстеження вже у міську лікарню і з ТЦК кажуть військові він з документами пішов.

"Людину не затримували, встановленим порядком діяли і направили на додаткове обстеження, бо не могли визначити ступінь придатності через тиск. Але людина не пішла в лікарню, а пішла додому, а вдома вже погіршився стан здоров’я", - пояснює начальник Хмельницького міського ТЦК.

Рідні написали заяву до поліції, там матеріали передали до ДБР. Поки триває перевірка, від коментарів у відомстві відмовились.

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Нагадаємо, у Раді заявили, що невдовзі ТЦК отримають дані про чоловіків з державних реєстрів.

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