Шок для всіх: чому звільнили Залужного та яке гучне рішення ухвалив Зеленський

Відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного викликала шквал обговорення серед українців. Хтось дякує за службу і досягнення, хтось засипає Мережу гнівними коментарями щодо такого рішення. Цими змінами намагаються скористатися й деякі політики та скликають “майдан”, а дехто досі не може зрозуміти, що ж стало причиною такого указу Зеленського. Але є й приємна новина про Валерія Залужного.

Про все це розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Залужний готувався до війни

2021 року Валерій Залужний очолив Збройні сили України, на цій посаді застав війну й, до слова, він перший відчув запах паршивих намірів росіян і згодом зізнався журналу Time, що приховано почав готувати ЗСУ до нападу ще задовго до цього, але так, щоб росіяни думали зовсім зворотнє.



“Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і публікуємо дописи у Фейсбуці”.

Здобутки Залужного

На початку повномасштабного вторгнення він, напевне, був одним із найбільш загартованих воєначальників в Україні. Він добре знав, що робить, бо був не кабінетним генералом, а бойовим, бо ще до призначення головнокомандувачем ЗСУ Залужний з 2014 року воював на Донбасі, тому добре знав ворога. Навіть після отримання звання генерала у 2017-му, Залужний не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу, в тому числі на передовій.

За його участі звільнили, зокрема, селище Південне біля окупованої росіянами Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи. Офіцери, з якими служив Залужний, називали його одним із найвідкритіших генералів, який розуміє проблеми солдатів та молодших офіцерів і “не вважає, що зірочки на погонах — привід бути пихатим”.

Колись The Washington Post написав про розмову Залужного і голови об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерала Марка Міллі, той за кілька днів до російського вторгнення запитав українського головнокомандувача, “чи планує він евакуюватись до більш безпечного місця”. Залужний відповів, що його дружина Олена і діти залишаться в Києві. Одна з двох його доньок, яка здобула медичну освіту, лікуватиме поранених, інша служитиме в армії. “Якщо знадобиться, ми будемо битися і помремо в Києві”.

“Саме тоді я сказав: “Ухти”. Це серйозні хлопці. І в моєму розумінні він просто представник українського народу. І він повністю присвятив себе захисту своєї країни”.

Оборона столиці

Пригадайте перші дні повномасштабної війни: відчайдушний спротив українців і переважаючі сили росіян, які пруть і пруть на столицю з боку Чорнобиля та Білорусі. Вони блокують житомирську трасу та беруть в окупацію кілька селищ поблизу Києва, навіть ситуація станом на 25 лютого 2022 року, насправді, виглядала фатальною.

Але на той час головнокомандувач ЗСУ мав дві головні стратегічні цілі, одна з яких — не допустити ворога в столицю. Українські оборонці навмисне дозволили росіянам просунутися ближче до Києва, а вже потім нищили їхні неповороткі колони, цю тактику застосовували і на інших ділянках фронту. Про це Залужний розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову напередодні першої річниці великої війни.

“У нас був єдиний варіант, який міг у цій ситуації спрацювати. І цей варіант полягав у тому, що ми мали у найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало. Ми вимушені були навіть за рахунок залишення певної частини території відтягувати противника, відтягувати його тили, відтягувати його резерви, палити його у тих місцях, де техніка зупинялася”.

Що казали закордонні експерти?

Усі елементи надскладної оборони детально проаналізували західні військові аналітики. За їхніми оцінками, під час наступу російське керівництво проявило нездатність змінювати свої тактичні підходи у разі поразки.

Натомість українське командування переважало росіян в управлінні тактичною розвідкою, вмінням інтегрувати розвідувальні дані, зокрема з відкритих джерел, у свої військові операції.

Контрнаступ на Харківщині і звільнення Херсона

Представники армії США також високо оцінили здатність Залужного швидко реагувати на дії росіян. Адже саме після того, як окупанти розтягнули свої позиції та сповільнили наступ на Київ, їх розгромили українські безпілотники, ударивши з флангів.

Блискавичною колеги та експерти з різних куточків світу називають і операцію з визволення Харківщини. Вони зазначали, що Валерій Залужний разом із своїми генералами знову продемонстрували здатність адаптуватися до поля бою, що швидко змінюється. Як зауважили західні експерти, на відміну від млявого виснаження противника, яке мало місце в Херсоні, Залужний і його генерали завдали настільки блискавичного удару, що “російські солдати поспіхом тікали, залишивши після себе все, що мали: від танків до чобіт”.

Далі був Херсон. 14 листопада 2022 року Валерій Залужний заявив, що “операція зі звільнення Херсону тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом, але він має свою ціну”: “За кожним так званим “жестом доброї волі” противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону — це результат наших активних дій”.

Залужний і стереотипи

Валерій Залужний зламав стереотип, що ця війна — між великою радянською армією і маленькою радянською армією, що Київ можна взяти за три дні, а Україну за три тижні, так писали про генерала у західній пресі. Зміни в управлінні українською армією стали одним із здобутків Залужного, що мають посилити потенціал обороноздатності країни.

З моменту призначення на посаді він намагався прискорити реформування ЗСУ за стандартами НАТО. Станом на вересень 2021 року в українській армії вже було втілено 300 стандартів Альянсу в питаннях управління, планування та підготовки війська. Далі від головнокомандувача чекали ще більше успіхів. Він став уособленням українського спротиву й здобув неймовірну прихильність як серед пересічних українців, так і серед військових.

Новина, яка сколихнула всіх

Тож новина 8 лютого про відставку головкома Залужного та відразу призначення нового — раніше командувача ОСУВ Хортиця, генерал-полковника Олександра Сирського сколихнула всю країну. Цю зміну українці і світ сприйняли по-різному. Одні просто вирішили подякувати Залужному за службу і здобутки, українці постили фото головнокомандувача із простими, але гучними словами: “дякуємо за все”. Подякував за службу Залужному і Зеленський.

Своє слово після зустрічі з Зеленським сказав і Валерій Залужний.

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А згодом Залужному подякував за службу міністр оборони України Рустем Умєров.

Чому звільнили Залужного?

Обоє зробили акцент на змінах — змінах, як ви розумієте, не лише в обличчях, а й на полі бою. За кілька місяців до відставки головкома українці губилися в здогадках, станеться це чи ні, що трапилося у відносинах між Зеленським та Залужним й невже вони побили горщики, і яка ж насправді причина звільнення головнокомандувача, якого так підтримують військові. Пояснити це намагався радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, основна теза — треба переглянути тактику.

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Позиція Сполучених Штатів і нові причини відставки

Аналізувати найбільшу зміну у військовому керівництві з початку повномасштабної війни взялися західні ЗМІ та море впливових політиків. Кажуть, ще одна з причин звільнення — ненадання військового плану на 2024 рік. Таке заявили в The Times.

Про це стало відомо журналістам з власних джерел, адже після того, як інформація про звільнення Залужного ще 29 січня просочилася у ЗМІ, в Києві з міністром оборони терміново зустрілися заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США в Україні Бріджит Брінк. За словами джерела, причетного до зустрічі, Умєров пояснив причини, за якими президент хотів звільнити Залужного, заявивши, що адміністрація президента незадоволена тим, що генерал не надав плани своєї військової кампанії на цей рік.

Стверджується, що Умєров нібито заявив, що генерал скептично поставився до наказів і публічних заяв Зеленського, вважаючи їх нереалістичними, і що він безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї і виключив цього процесу Міністерство оборони.

Джерела також повідомили, що Нуланд була незадоволена відходом Залужного і запропонувала згладити непорозуміння, що суперечить офіційній позиції Білого дому про те, що він не буде втручатися в рішення, яке є суверенним правом українського президента.

І дійсно, нагадаємо, що Америка вирішила в справи українського президента не втручатися, там ще раніше сказали, що таке рішення має ухвалювати виключно Зеленський і впливати на нього ніхто не збирається.

Згодом у Білому домі підтвердили готовність співпрацювати з новим головкомом Сирським. Його вже добре знають, тож додаткових представлень він не потребує.

Видання The Economist пише, що рішення Зеленського про звільнення Залужного може стати новим і вирішальним етапом війни. Там припускають, що на такі зміни повпливала і популярність головкома, і його пряма загроза репутації президента: “За цих обставин генералу було правильно піти. У демократії Збройні сили повинні бути підпорядковані політикам. Повноваження генерала Залужного як головнокомандувача вже було смертельно пошкоджено чутками про його звільнення. Чим довше пан Зеленський здавався занадто слабким, щоб звільнити його, тим більше страждав і його власний авторитет”.

Що кажуть про Сирського?

Але на дворі війна, камон, і це не якихось два маленьких хлопчика, які тягнуть один на одного ковдру. Як не крути Зеленський — Верховний головнокомандувач, він призначає і він знімає з посади головнокомандувача Зброийних сил. Нам може це подобатися або не подобатися, але це так.

Тим часом, у виданні зазначають, що така кадрова заміна викликає велике занепокоєння, бо Сирський, зауважують у матеріалі, “має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних мільйонних втрат”.

“Одним із ризиків для пана Зеленського буде бурчання, спровоковане в армії звільненням улюбленого командира. Генерал Сирський має репутацію готового вступити в бій з ворогом, навіть якщо вартість людей і машин висока. Він розбіжна фігура, яка викликає сильну реакцію з боку служних офіцерів. Деякі хвалять його професіоналізм, інші кажуть, що він лякає своїх підлеглих і править страхом. Він з меншою ймовірністю поставить під сумнів пріоритети свого президента. Коли він візьметься за найвищу роботу, йому доведеться пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі”, — пише The Economist.

Зеленський помилився?

Водночас допускають, що Зеленський міг припуститися помилки. А от українські політики повторюють тезу президента: два роки війни, потрібні зміни.

Військові ж на фронті поки шоковані такою новиною і все одно не розуміють, чому головкома замінили.

Нові вимоги до головнокомандувача ЗСУ

Тим часом Зеленський ствердно стоїть на своєму, пояснює, чому так сталося, називає нові головні вимоги до нового головкома Сирського й анонсує інші великі зміни.

Що далі буде із Залужним?

Вочевидь слідом за Залужним може піти ще кілька людей з його команди. Водночас кажуть, що Валерій Залужний залишається в команді, втім поки не ясно, на якій посаді, про це зараз ані слова. Ну а поки гучними змінами у військовому керівництві спекулює і ворог, там мало не шампанське відкривають, сподіваючись, що лише через Залужного вони в багнюці, забуваючи, що це досягнення кожного нашого воїна.

Російська пропагандистка оскандалилась

Скабєєва ж так поспішала розповісти “гарні новини” своїм безголовим громадянам, що написала в Телеграмі: “Слава Україні”.

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Піарщики серед “своїх”

Спекулювати і маніпулювати відставкою Залужного намагаються і деякі “свої”. Певні політики в Україні використовують кадрові ротації для розхитування ситуації. Зокрема, Порошенко вже нібито збирає “майдан”. Йому у цьому стараються допомогти його прихильники: блогер Карл Волох після відставки Залужного закликав людей виходити на Майдан, про це він написав у своїх соцмережах.

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Заклик до “Майдану”

Пост за лічені години зібрав понад 5 тисячі лайків, понад 700 перепостів і чимало коментарів у тому ж ключі. “Почати має Київ, а ми з регіонів підтягнемося”, так пише користувач у першому ж коментарі. Попіаритися на новій гарячій темі як завжди взявся і нардеп Гончаренко від “Європейської солідарності”.

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Приємні новини про Валерія Залужного

Словом, експертів і “експертів” дуже і дуже багато. Як буде насправді, покаже час. А ми хочемо подякувати “залізному генералу”, він доклав шалених зусиль для обʼєднання українців і став уособленням української армії, наводячи страх на рашистів. Ніхто не може знати, що стало справжньою причиною такого рішення зараз, але наше 24 лютого і наша боротьба триває і триватимуть до перемоги.

А тепер і до приємних новин. 9 лютого президент Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України. Відповідний указ вже є на сайті президента. Вітаємо “залізного генерала”, як і мільйони українців, дякуємо за все, та впевнені, що він ще не раз покаже свою міць!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЛУЖНИЙ — ГЕРОЙ УКРАЇНИ! Чому Зеленський звільнив головкома ЗСУ? Розбираємось разом!

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