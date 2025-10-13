Оренда житла в Україні / © ТСН

Київ — це ще не верхівка цінового айсбергу на оренду житла. Ми зібрали свій ТОП-5 українських міст за співвідношенням середньої зарплати і середньої оренди.

Журналістка ТСН.Тижня Іра Коваленко дослідила: про що насамперед думають тепер люди, коли шукають квартиру в оренду? Скільки зараз просять за стандартну «однушку» у Києві, на Заході і Сході країни? І на чому можна збити ціну?

Київ

До себе знімальну групу запрошує Ірина Прокоф’єва. Простору квартиру-студію вона орендує. Уся побутова техніка, кондиціонер, меблі, подушки та каструльки — все є для комфортного проживання. Квартира повністю на електриці. Тут є і переваги — рахунок за комуналку невеликий.

Проте є і мінуси.

«Якщо є обстріли, якщо б’ють по енергетиці, не дуже зручно. Особливо, якщо живеш на 20-му поверсі. Квартирою і навіть будинком я дуже задоволена. За винятком деяких нюансів. Звісно, що я говорю про обстріли „, — зазначає Ірина.

А в цей район Києва прилітає дуже часто — на Лук’янівку.

«Кожен раз після обстрілу масованого, коли тут просто феєрверки за вікном і дуже страшно, я повертаюся додому з укриття і починаю переглядати ціни на оренду. У мене очі на лоб лізуть, скільки люди просять за оренду квартири на Лук’янівці», — дивується вона.

Ірина знімає цю квартиру дешевше. Тому з переїздом із небезпечного района не поспішає.

«Це дорого. Переїзд — це дуже дорого. Тобто мені потрібно заплатити за перший, за останній місяць плюс ріелтор», — пояснює вона.

А як щодо непривабливої нерухомості? Без нового ремонту, старенька, але жити можна! Чи заїдуть сюди люди? Ми провели експеримент — запросили рієлтора. Квартира стояла пусткою, бо хто ж зніме таке житло, думали власники.

Кухня теж старенька, але є головне, каже рієлтор — плита газова зараз перевага. З мінімальними вкладеннями її можна здати за 6-7 тисяч гривень, каже рієлтор.

Дніпро

Дніпро — транзитне місто і для військових, і для переселенців. Тут вартість оренди теж підскочила.

Як і скрізь, найходовіші — це 1-кімнатні квартири. У віддалених районах вартість оренди від 8-9 тисяч, а якщо центральний район — 11-13 тисяч за місяць.

У Дніпрі — багато переселенців. Ті, хто приїздять до Дніпра із Запоріжжя, Донеччини, Покровська — не звикли до таких цін, каже рієлтор. Адже звідки вони приїхали квартиру можна зняти і за 2 тисячі гривень. В Дніпрі таких цін просто неіснує. В Дніпрі шукачів квартир цікавлять укриття, чи є у будинку паркінг, власний генератор, від якого буде працювати ліфт, опалення, водопостачання.

Закарпаття

А от куди їдуть і їдуть без зупину — так це Закарпаття. Цей регіон став найдорожчим за орендою житла в Україні. Від 2022 року і зараз сюди активно приїздять не просто перебути обстріли, відпочити. Сюди релокують підприємства, відкривають нові робочі місця. Тобто люди, яким десь треба жити.

«Вартість оренди однокімнатної квартири виходить мінімум від 400 умовних одиниць», — каже Роман Перегінець, керівник Асоціації фахівців нерухомості України в Закарпатській області.

Це мінімальна вартість у новобудовах. А далі цінник може бути і 20, і 25 тисяч грн.

Порівняно із 2021 роком вартість оренди 1-кімнатної квартири в Ужгороді виросла на 214%! З 6 тисяч гривень до 19 тисяч цьогоріч. Водночас в Ужгороді дуже активно будуть нові квадратні метри. Адже є попит, є і пропозиція.

Двокімнатні квартири в Ужгороді подорожчали на 260%, порівняно із 2021 роком. З 6,9 тисяч до 24,8 цьогоріч. Три-кімнатні додали 237%. З 8 тисяч у 2021-му до майже 27 тисяч у цьому році. І все це ціновий рекорд України.

Високі ціни на оренду спричиняє величезний попит. І менша пропозиція. Чимало жителів прифронтових областей — Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя — переїздять до інших областей. Однак і не дуже далеко від попередніх місць проживання, туди, де є розвинена інфраструктура та робочі місця. Київ продовжує бути цікавим саме за цими показниками. Тому попит в столиці завжди високий. Вищий за пропозицію.

А от як зекономити, не сплачуючи комісію рієлтору, підказав сам рієлтор. Ловіть лайфхак — на всіх дошках оголошення вимкніть фільтр «комісія».

