Шок у Бундестазі: як Мерц став новим канцлером Німеччини і чому в його уряді є уродженці Росії

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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У Німеччині із другої спроби таки обрали канцлера. Ним став лідер ХДС Фрідріх Мерц. Однак, його обранню передувала політична драма. Першу спробу голосування німецькі депутати провалили, а Мерц не добрав голосів своєї ж коаліції. Щоби голосування щодо кандидатури канцлера провалювали — цього в історії сучасної Німеччини ще не було. Засідання нового уряду відбулося ввечері цього дня

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

Голосування за кандидатуру канцлера в німецькому парламенті відбувається після формування коаліції, а тому це більше формальність. Однак стандартна процедура перетворилось на шок. Лідер ХДС Фрідріх Мерц провалив перше голосування за обрання на посаду канцлера. Такого в історії Німеччини ще не було.

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Для обрання федеральним канцлером Фрідріху Мерцу потрібна була підтримка абсолютної більшості, це 316 голосів. Загалом коаліційна більшість із Союзу ХДС/ХСС і СДПН складає аж 328 депутатів. Це значить, що обрання Мерца у таємному голосуванні провалили аж 18 депутатів. Коли президентка Бундестагу зачитує результат першого раунду голосування, у залі западає тиша. До такого сценарію тут не був готовий ніхто. Фрідріх Мерц встає і виходить із зали. Слідом за ним фракції йдуть на кризові наради. Пауза затягується на 5 годин.

Тим часом німецькі ЗМІ говорять про ганьбу для Мерца і драму для країни, фіаско для всієї держави та безвідповідальність парламентарів, бо під час російської війни в Україні, торговельної війни зі США і глобальних викликів Німеччина потребує уряду якнайшвидше. Процедурно голосування могли повторити упродовж 14 днів, однак Мерц вирішує діяти швидко. І ризикує. Повторне голосування призначають надвечір того дня. І тут уже депутати демонструють дисципліну — 325 голосів «за». Фрідріх Мерц обраний канцлер — із другої спроби.

Одразу після обрання новообраний канцлер вирушив до палацу Бельвю — отримати офіційне підтвердження від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Після цього — його урочиста присяга в Бундестазі. Мерц — католик за віросповіданням, завершує її словами: «Так допоможи мені Боже». Його попередник Олаф Шольц ці слова пропустив. Він перший підійшов привітати Мерца з обранням, а згодом вже у відомстві канцлера офіційно передав справи і свій кабінет.

«Моя попередниця, Анґела Меркель, казала мені три з половиною роки тому: коли заходиш вранці в цей офіс, не знаєш, чим закінчиться день. Вона мала рацію. І сьогоднішній день — ще одне підтвердження», — сказав Олаф Шольц.

Олаф Шольц / © Associated Press

Новий уряд ФРН складається з 17 міністрів. Віце-канцлером і міністром фінансів став лідер СДПН Ларс Клінгбайль. Глава МЗС Йоганн Вадефуль— який закликає посилити підтримку України. А от міністерство економічного співробітництва та розвитку, де діють програми економічного та інфраструктурного відновлення України, очолила Рім Алабалі-Радован — депутатка з іракським корінням, яка народилася в Москві. У березні 2022 року вона закликала не дискримінувати росіян війну їхньої держави проти України. Уповноваженою федерального уряду з питань біженців та інтеграції стала німкеня російського походження Наталі Павлік, вона також народилася в Росії. Обидва ці призначення по квоті Соціал-демократичної партії Німеччини. Перше засідання нового кабінету відбулося у день затвердження уряду.

А його очільник Фрідріх Мерц починає свій шлях у ролі канцлера Німеччини із серйозних випробувань.

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