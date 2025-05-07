ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
681
Час на прочитання
3 хв

Шок у Бундестазі: як Мерц став новим канцлером Німеччини і чому в його уряді є уродженці Росії

Новим канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц. Як відбувалось голосування і що відомо про його уряд.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

У Німеччині із другої спроби таки обрали канцлера. Ним став лідер ХДС Фрідріх Мерц. Однак, його обранню передувала політична драма. Першу спробу голосування німецькі депутати провалили, а Мерц не добрав голосів своєї ж коаліції. Щоби голосування щодо кандидатури канцлера провалювали — цього в історії сучасної Німеччини ще не було. Засідання нового уряду відбулося ввечері цього дня

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

Голосування за кандидатуру канцлера в німецькому парламенті відбувається після формування коаліції, а тому це більше формальність. Однак стандартна процедура перетворилось на шок. Лідер ХДС Фрідріх Мерц провалив перше голосування за обрання на посаду канцлера. Такого в історії Німеччини ще не було.

Для обрання федеральним канцлером Фрідріху Мерцу потрібна була підтримка абсолютної більшості, це 316 голосів. Загалом коаліційна більшість із Союзу ХДС/ХСС і СДПН складає аж 328 депутатів. Це значить, що обрання Мерца у таємному голосуванні провалили аж 18 депутатів. Коли президентка Бундестагу зачитує результат першого раунду голосування, у залі западає тиша. До такого сценарію тут не був готовий ніхто. Фрідріх Мерц встає і виходить із зали. Слідом за ним фракції йдуть на кризові наради. Пауза затягується на 5 годин.

Тим часом німецькі ЗМІ говорять про ганьбу для Мерца і драму для країни, фіаско для всієї держави та безвідповідальність парламентарів, бо під час російської війни в Україні, торговельної війни зі США і глобальних викликів Німеччина потребує уряду якнайшвидше. Процедурно голосування могли повторити упродовж 14 днів, однак Мерц вирішує діяти швидко. І ризикує. Повторне голосування призначають надвечір того дня. І тут уже депутати демонструють дисципліну — 325 голосів «за». Фрідріх Мерц обраний канцлер — із другої спроби.

Одразу після обрання новообраний канцлер вирушив до палацу Бельвю — отримати офіційне підтвердження від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Після цього — його урочиста присяга в Бундестазі. Мерц — католик за віросповіданням, завершує її словами: «Так допоможи мені Боже». Його попередник Олаф Шольц ці слова пропустив. Він перший підійшов привітати Мерца з обранням, а згодом вже у відомстві канцлера офіційно передав справи і свій кабінет.

«Моя попередниця, Анґела Меркель, казала мені три з половиною роки тому: коли заходиш вранці в цей офіс, не знаєш, чим закінчиться день. Вона мала рацію. І сьогоднішній день — ще одне підтвердження», — сказав Олаф Шольц.

Олаф Шольц / © Associated Press

Олаф Шольц / © Associated Press

Новий уряд ФРН складається з 17 міністрів. Віце-канцлером і міністром фінансів став лідер СДПН Ларс Клінгбайль. Глава МЗС Йоганн Вадефуль— який закликає посилити підтримку України. А от міністерство економічного співробітництва та розвитку, де діють програми економічного та інфраструктурного відновлення України, очолила Рім Алабалі-Радован — депутатка з іракським корінням, яка народилася в Москві. У березні 2022 року вона закликала не дискримінувати росіян війну їхньої держави проти України. Уповноваженою федерального уряду з питань біженців та інтеграції стала німкеня російського походження Наталі Павлік, вона також народилася в Росії. Обидва ці призначення по квоті Соціал-демократичної партії Німеччини. Перше засідання нового кабінету відбулося у день затвердження уряду.

А його очільник Фрідріх Мерц починає свій шлях у ролі канцлера Німеччини із серйозних випробувань.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 новини 7 травня. ВИБУХИ! Триває АТАКА "ШАХЕДІВ" НА КИЇВ! МАСОВАНИЙ НАЛІТ!

Дата публікації
Кількість переглядів
681
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie