Шок у Києві: діти з лікарні рятуються від ракет у "підвалі жахів", якому 50 років

Людей шокував вигляд укриття у дитячій лікарні Києва

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Киян обурив жахливий стан укриття в одній із дитячих лікарень Києва. У Мережі з’явилося відео, на якому чітко видно, в яких умовах хворі діти, їхні батьки та медики мають рятуватися від російських ракет та дронів. Особливо цинічно ситуація виглядає на четвертий рік повномасштабної війни, адже саме через цей район Києва часто проходять ворожі повітряні атаки.

Жах із лікарняного укриття: бруд, волога та небезпека

Люди скаржаться на вкрай незадовільні умови в укритті: облуплена підлога, обшарпані стіни, брак місць для сидіння та висока вологість. Відвідувачі наголошують, що труби комунікацій нависають над головою і можуть прорвати будь-якої миті, затопивши приміщення водою чи окропом.

Дітям страшно знаходитися в такому укритті

«В укритті холодно, темно та страшно, особливо маленьким дітям, бо там багато темних кутків, — діляться враженнями кияни. — Жодних умов, жодної санітарії, жодної безпеки. Це не укриття — це загроза здоров’ю та психіці дітей. Хто з посадовців готовий посадити туди свою дитину?» — обурюються користувачі Мережі.

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Підвали ще з радянських часів: що каже адміністрація?

ТСН.ua з’ясовував, хто відповідальний за такий стан укриття і що планує робити влада. В адміністрації лікарні розповіли, що будівля зведена 50 років тому, і її підвал використовується як найпростіше укриття, оскільки окремого протирадіаційного сховища тут немає.

Укриття у лікарні Києва — пошарпана підлога та труби над головою

Керівництво лікарні пояснило, що частину підвалу було відремонтовано ще 2022 року. Там розташовані операційні, палати для пацієнтів та роздягальня, тому ця частина укриття у кращому стані.

«Підвальне приміщення під усім корпусом використовується як найпростіше укриття. Можливо, гірша частина вразила відвідувачів через збільшення кількості обстрілів та частіші візити людей до укриття. До речі, до лікарні під час повітряної тривоги приходять також мешканці сусідніх будинків — центральний вхід залишається відкритим, там чергують працівники Муніципальної варти», — пояснили у лікарні.

Зазначається, що зовнішній вигляд медичного закладу значно кращий, оскільки кілька років тому тут замінили вікна та утеплили будівлю. Проблем з холодними кімнатами на поверхах взимку тут немає.

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Ремонт не встигли зробити через війну

В адміністрації лікарні погоджуються, що укриття є важливою частиною захисту пацієнтів та працівників.

«З початком повномасштабного вторгнення РФ, підвальне приміщення лікарні, розраховане на 300 осіб, використовується як найпростіше укриття. Все воно повністю прибирається», — запевняють у лікарні.

Там також додали, що за програмою «Велике будівництво» на 2022 рік була запланована масштабна реконструкція всього корпусу лікарні, включно із заміною інженерних мереж. Однак повномасштабне вторгнення не дозволило провести заплановані роботи.

«Можливо, у нас не супер-умови, і людям хочеться побачити щось інше, але будівлі лікарні 50 років. Ми намагаємося покращити ситуацію, поступово міняємо комунікації, прибираємо, слідкуємо за порядком», — запевняють у лікарні, додаючи, що всі діти, які перебувають на лікуванні, під час повітряної тривоги спускаються в укриття.

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Реанімація та операційна у підвалі: що є зараз

Виконувачка обов’язків директорки лікарні Лариса Воронюк у відповіді на запит ТСН.ua пояснила: «У найпростішому укритті проводиться постійний технічний нагляд з підтримкою належного санітарного і функціонального стану. Сумісно з працівниками ДСНС щоквартально здійснюється перевірка, впроваджений алгоритм роботи технічного персоналу 24/7 для ліквідації аварії на інженерних мережах».

Вона підкреслила, що для забезпечення надання медичної допомоги та перебування пацієнтів і медпрацівників, адміністрація постійно проводить роботи для поліпшення технічного стану.

«В підвальному приміщенні обладнана реанімаційна та операційна, а також палата для перебування післяопераційних тяжких хворих. Для хворих середнього та легкого ступеню тяжкості передбачені лежачі та сидячі місця, є 50 розкладних ліжок, отриманих від благодійників, у тому числі Червоного Хреста, наявні запаси питної та технічної води, сухпайки, облаштовані санітарні вузли», — зазначила Лариса Воронюк.

У адмінастрації лікарні показали іншу частину укриття

Нове укриття: чекати до 2027 року?

У лікарні повідомили, що вже затверджено план-графік будівництва нового протирадіаційного укриття на 2025-2027 роки за межами будівлі. Наразі все перебуває на етапі розробки техніко-економічної документації.

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Що передбачається у новому укритті:

Гідроізоляція

Санвузол (біотуалет)

Професійна припливно-витяжна вентиляція

Броньовані двері (вхід/вихід)

Лави для сидіння

Медичні шафи

Відділи для запасу їжі та питної води

Ємності для технічної води

Освітлення

Виведення для підключення до стаціонарних інженерних мереж

Генератор 10 кВт

Система відеоспостереження та електронного доступу

Додаткова внутрішня гідро- та шумоізоляція

Додаткова внутрішня протиосколкова та зовнішня кумулятивна сітка

Інтернет, система автономного накопичення електроенергії

Пошуковий GPS трекер, система екстреного сповіщення ДСНС та МВС.

У лікарні додали, що вартість будівництва стане відомою найближчим часом після розробки документації. Коли саме з’явиться нове протирадіаційне укриття, поки що сказати не можуть, але обіцяють, що все здійснюється з урахуванням аналізу ризиків, логістичних можливостей і безпеки пацієнтів.

Дата публікації 23:50, 29.06.23 Кількість переглядів 67 Він не відчинив сховище і загинули три людини: охоронця випускають із СІЗО